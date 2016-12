Vlada sprejela spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ugovori strokovnih združenj niso zalegli

22. december 2016 ob 20:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o samozaposlenih v kulturi. Predlog sprememb uredbe, ki med drugim pravico do plačila prispevkov z dosedanjih treh podaljšuje na pet let, je sicer pred sprejetjem naletel na neodobravanje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi.

Kot so sporočili z vladnega urada za komuniciranje, spremenjena in dopolnjena uredba prinaša več sprememb, ki jih je zainteresirana javnost že dalj časa pričakovala: predvsem administrativno razbremenitev in večjo socialno varnost za daljše obdobje.

Starejšim samozaposlenim ne bo več treba doseči kvote

Posebna razbremenitev in zaščita veljata za starejše samozaposlene, ki bodo ob določenih pogojih pravico do plačila prispevkov pridobili trajno do izpolnitve pogojev za upokojitev brez preverjanja izjemnega kulturnega prispevka, kot je veljalo do zdaj.

Zaradi tega podaljšanja uredba predvideva sorazmerno povečanje obveznosti imetnikov pravice do plačila prispevkov, ki pa so bile usklajene v javni razpravi, navajajo na ministrstvu.

Spremembe in dopolnitve uredbe je narekovala pred kratkim sprejeta novela zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

Nekateri poklici "na papirju" niti ne obstajajo

Predlogu spremenjene uredbe je sicer že v času javne razprave nasprotovalo Društvo Asociacija, saj naj bi na eni strani prinašala neproporcionalni dvig kriterijev glede na podaljšanje obdobja podaljševanja pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, poleg tega so mu očitali neargumentirano brisanje poklicev in neupoštevanje nekaterih poklicev.

K umiku predloga sta ministrstvo za kulturo pozvala tudi Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa) in njegova Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (SUKI). Strokovna, stanovska in sindikalna združenja pa so ministrstvo za kulturo pozivala k dialogu in pripravi strokovnih izhodišč za ponovno odprtje uredbe.

Odbor DZ-ja za kulturo je nato ministrstvo pozval, naj v čim krajšem času oblikuje delovno skupino, sestavljeno iz samozaposlenih in strokovne javnosti, ki bo pripravila ustreznejše rešitve za to področje, vključno s finančnimi posledicami. Od ministrstva pričakujejo, da jih bo o tem seznanilo najpozneje do 1. marca.

Odbor, ki je o predlogu uredbe in o položaju samozaposlenih razpravljal na zahtevo opozicijskega ZL-ja, se je sicer izrekel proti temu, da bi ministrstvo za kulturo iz obravnave umaknilo predlagane spremembe in dopolnitve uredbe o samozaposlenih v kulturi.

A. J.