Voda in arhitektura v Sloveniji za bienale v mestu na vodi

Na arhitekturni bienale s projektom Živeti z vodo

2. maj 2018 ob 10:58

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Koncept življenja z vodo je tesno vpet v slovenski vsakdan, voda je tudi dejavnik, ki pomembno zaznamuje našo krajino, obenem pa Slovenija slovi po bogatih zalogah pitne vode. Voda je prav tako del številnih mitov in podzavesti, vpeta je v misli in ustvarjalnost, politiko in proteste.

Tako je bila sprejeta odločitev, da Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) na 16. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah v slovenskem paviljonu predstavi projekt Živeti z vodo.

Matevž Čelik, ki je komisar, kustos postavitve in direktor MAO, je imenoval skupino, v kateri so za postavitev pripravili dve instalaciji. Odločil se je za multidisciplinarno skupino 13 mednarodno priznanih arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov, raziskovalcev in strategov. Ti bodo s postavitvijo za bienale skušali odgovoriti na vprašanja, kakšen je odnos med vodo in arhitekturo danes, kako so na to vplivala zgodovinska dejstva ter kako vodo v prihodnosti pripeljati v ospredje sprejemanja odločitev.

Vodnjak v Plečnikovem parlamentu

Prva instalacija je nastala s sodelovanjem celotne ekipe, oblikovali in zasnovali pa so jo arhitektka in oblikovalka razstav Bika Rebek, arhitekt in urednik Miloš Košec ter specialistka za upravljanje z vodami Marta Vahtar. Nanaša se na vodnjak, kot je bil predviden v Plečnikovem nezgrajenem parlamentu, kjer bodo lahko obiskovalci na interaktivnem neskončnem vodnjaku igrivo izražali svoja stališča in razmišljali o politikah v povezavi z vodo.

Odnose raziskujoče instalacije

Ekipa, ki sta jo koordinirala Maj Plemenitaš in Bradley Cantrell, pa je razvila serijo instalacij, ki preiskujejo odnose med hidrološkimi sistemi in zgrajenimi strukturami, teritorijem in pokrajinami v številnih prostorskih, časovnih in operativnih obsegih. Plemenitaš je s svojo ekipo prav tako razvil zemljevid večskalnega toka vode.

Voda ima tudi uničujočo moč

Ob v uvodu navedenih pozitivnih strani pa voda vsebuje številna nasprotja, saj je zaradi nje je življenje v Sloveniji lahko prijetnejše, lahko pa je tudi nevarno. Skoraj 160.000 Slovencev namreč živi na poplavno ogroženih področjih, Slovenijo pa vsako leto prizadene približno 50 do 70 manjših in večjih poplav. Napovedi kažejo, da bodo te številke v prihodnje naraščale.

Predlani je bila v slovensko ustavo zapisana pravica do pitne vode in skoraj petina slovenskega ozemlja je zaščitena z namenom ohranjanja virov pitne vode. Po drugi strani pa država za upravljanje pomembnih vodnih virov koncesije podeljuje tudi mnogim zasebnim podjetjem, še beremo v sporočilu za javnost.

16. arhitekturni bienale bo na ogled od 26. maja do 25. novembra, slovenski paviljon v razstavišču bienala Arzenal pa bodo odprli v sklopu predogledov, in sicer 24. maja ob 14. uri.

P. G., foto: MAO