Vodstvo frankfurtskega knjižnega sejma na "oglednem" obisku

Slovenija kandidatka za častno gostjo leta 2021

1. februar 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V dveh dneh sem o Sloveniji izvedel več, kot sem si predstavljal, s sodelavko se vračava z zelo močnimi vtisi. Pomen literature in kulture nasploh je tukaj zelo velik. Mreža javnih knjižnic in stabilna državna podpora založništvu, ki je pri tako majhnem trgu zelo pomembna, sta me fascinirali. Verjamem, da ima Slovenija v mednarodnem prostoru še veliko za pokazati," je prepričan direktor frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boos.

Z direktorjem sejma Jürgenom Boosom je Slovenijo obiskala tudi vodja programa projekta, imenovanega Častna gostja, Simone Bühler. Tako je Javna agencija za knjigo (JAK) prvič na formalnem obisku pri nas gostila vodstvo frankfurtskega knjižnega sejma zaradi projekta Slovenija, častna gostja.

Za slovensko knjigo usodno leto 2021

Boos in Bühlerjeva sta opravila srečanja ter se seznanila s stanjem knjige na naših tleh. Slovenija je med državami kandidatkami za nastop leta 2021 - takrat praznujemo tudi 30-letnico osamosvojitve, v drugi polovici leta pa bo Slovenija predseduje Svetu EU-ja.



Z ministrom za kulturo Antonom Peršakom in s predsednikom države Borutom Pahorjem, ki je prevzel tudi častno pokroviteljstvo kandidature Republike Slovenije za častno gostjo frankfurtskega knjižnega sejma, sta Boos in Bühlerjeva v torek opravila formalne pogovore. Obiskala sta številne založbe in knjigarne, srečala sta se z avtorji, med njimi tudi z Majo Haderlap, Borisom A. Novakom, Dragom Jančarjem in Janijem Virkom.

Poleg Narodne in univerzitetne knjižnice sta si gosta ogledala tudi Narodno galerijo, Semeniško knjižnico, Plečnikovo hišo, Moderno galerijo ter osrednjo enoto Mestne knjižnice Ljubljana. Srečala sta se tudi s predstavniki Društva slovenskih pisateljev, Društva slovenskih založnikov in Goethejevega instituta.

Odločitev bo znana čez približno leto dni

O izbiri častne gostje odloča nadzorni odbor sejma na predlog direktorja sejma. Odločitev o naslednji državi bo najverjetneje znana konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. Javna agencija za knjigo s podporo slovenskih založnikov in drugih deležnikov s področja kulture izvaja pripravljalne in organizacijske aktivnosti za ta projekt od leta 2015.

Ob obisku vodstva frankfurtskega knjižnega sejma je direktor JAK-a Aleš Novak povedal, da projekt Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma sodi med najpomembnejše na področju mednarodnega predstavljanja in širše uveljavitve slovenske kulture v mednarodnem prostoru, ne samo v Nemčiji.

V prihodnjih letih se bodo kot države častne gostje v Frankfurtu predstavile Francija (2017), Gruzija (2018), Norveška (2019) in Kanada (2020).

P. G.