Igrajo: Viktorija Bencik Emeršič, Sebastian Cavazza, Bojan Emeršič, Petra Govc, Gregor Gruden, Jure Henigman, Eva Jesenovec, Aljaž Jovanović, Mirjam Korbar Žlajpah, Marko Mandić, Boris Ostan, Jette Ostan Vejrup, Matej Puc, Ajda Smrekar, Janez Škof, Jernej Šugman, Nina Valič, Pia Zemljič, Judita Zidar, Vojko Zidar in Jana Zupančič. Gosta bosta Miranda Trnjanin in Tines Špik. Foto: MGL, SNG Drama, CD/ Peter Uhan Koproducenti - poleg Cankarjevega doma (CD) še SNG Drama Ljubljana in Mestno gledališče ljubljansko (MGL) - so za Vojno in mir k sodelovanju povabili avtorja, ki je v svojem dosedanjem opusu izkazal zanimanje za "velike teme" ter za vsebinsko kompleksne in izvedbeno zahtevne formate. Foto: MGL, SNG Drama, CD/ Peter Uhan Režiser je s svojo stalno ekipo, scenografom, kostumografom in oblikovalcem luči Dragoşom Buhagiarjem in skladateljem Vasilejem Șirlijem stavil na že preverjeno in vzpostavljeno estetiko in poetiko režije izrazito obrnjeno zgolj v tisto, kar vidimo, in ne tudi tisto, kar mislimo. Foto: MGL, SNG Drama, CD/ Peter Uhan Tolstoj v Vojni in miru opisuje obdobje, ki je bilo v času pisanja (1864–1869) oddaljeno 60 let; vendar je v pripravah in raziskavah za pisanje romana govoril z mnogimi, ki so ta čas doživeli, prebiral korespondenco, se oprl na lastno vojno izkušnjo iz časa krimske vojne. Po resničnih ljudeh naj bi poustvaril 150 oseb. Foto: MGL, SNG Drama, CD/ Peter Uhan

Vojna in mir: premočrtnost spektakelskega drobljenja

Recenzija predstave

24. januar 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vojna in mir v režiji Silviuja Purcăreteja gradi na principih monumentalnosti, veličine spektakla, izrazitih podob, plastenja scenografije, masovnosti, vendar je vsa ta množica strnjena v premočrtnost, ki monumentalnost romana razdrobi in razcefra.

Purcărete, v Parizu živeči romunski režiser, ki ga mnogi ozančujejo kot gledališko zvezdo, je tudi v Sloveniji znano ime; leta 2008 je s Pantagruelovimi svakinjami odprl Ex ponto, dve leti zatem je v ljubljanski Drami postavil na oder Ionescovo dramo Kralj umira in v Mariboru gostoval s Goethejevim Faustom – vse njegove režije pa izhajajo iz že preverjenih gledaliških postopkov. Predvsem ga zanima množica na obsežnem odru, ki jo potem (tudi) s pomočjo mobilnosti scenografije premika, ob tem pa je nezvestoba besedilu ena izmed temeljnih karakteristik njegovih režij. Jasno je bilo torej, da uprizoritev slovitega in obsežnega Tolstojevega romana ne bo na oder prinesla nekaj, kar bi bilo mogoče označiti z obnovo, ampak da bo temeljila na močni vizualni podobi, zgneteni po asociativno-imaginarnem principu.

Vendar Purcăretejeva adaptacija Vojne in miru na oder ne prinaša subtilnega in metaforičnega jezika, ki bi po nizu asociacij gledalcu nekaj sporočal. Postopek rezanja, trganja in dobesedno cefranja romana na "ficke" (majhne koščke) iz tega sestavi celoto, zvezano s pomočjo elegantno koreografiranih premikov scenografije, kar tvori nelinearne časovne in prostorske razsežnosti, ob strani pa pušča kakršen koli pripovedni lok, ki bi gledalcu, sploh tistemu, ki romana ne pozna, omogočal razumevanje in luščenje zgodbe. Adaptacija Vojne in miru se osredotoča zgolj in samo na izvedbeni segment celote, pri čemer so kot izvedbeni segment obravnavani tudi igralci - množica, ki premika celoto, kar bi sicer bilo mogoče vzporediti z množicami, ujetimi v tok zgodovine, kjer posameznik odigra zgolj svojo intimno zgodbo, na katero vplivajo mogočneži, voditelji, zgodovinske osebnosti, tokrat ujete v podobe veličastnih ogromnih lutk. Tovrstna idejna zasnova romana ne premišlja ali morda postavlja v nove kontekste bližje sodobnosti; Tolstojeve teme ostajajo nedotaknjene, predvsem pa neaktualizirane.

Petindvajsetčlanska ekipa igralcev iz SNG Drame in MGL-ja pa je, kot rečeno, potisnjena v vlogo množice, iz katere izstopajo epizodne, nekaj replik dolge vloge, ki jih iz množice najbolj očitno izpostavlja mikrofon v roki. Edina resnično izstopajoča vloga je lik mogočne Marje Apraksine (tiste, ki se je v romanu vsi malo bojijo, se jo v salonih vedno čaka, da se zabava prične, in tiste, ki brezpogojno govori rusko v časih, ko se je v Rusiji med aristokracijo govorilo francosko) v podobi transvestitskega Jerneja Šugmana, ki spričo okrepljene fizične prezence (obširna krinolina, velika lasujla) in omogočenega mu igralskega inputa mestoma poživi sicer precej enoznačno in ponavljajoče se dogajanje na odru.

Dramaturška zasnova uprizoritev deli na dva dela; prvi mir zveže v celoto vse intimne zgodbe romana ter jih v bučnih, neprestano premikajočih se situacijah dodatno (za)plete s tremi Natašami (Ajda Smrekar, Viktorija Bencik Emrešič in Jana Zupančič), čeprav vzgib tovrstne odločitve ostaja nejasen. Pierre (Matej Puc), še bolj pa Andrej Bolkonski (Marko Mandić) ostajajta ob strani, ker ta del v celoti prežemajo na stereotipih o Rusiji/ruskem (bučne zabave z obilico pijače, strastni izpadi, streljanja ...) temelječi prizori, za katere se zdi (že spet stereotip), da se neprestano dogajajo pozimi.

V drugem, krajšem delu, ko nastopi vojna, vse to prevzame monumentalna spektakelskost, ko oder za nekaj časa zavzamejo gigantske lutke, pomembne zgodovinske osebnosti (Napoleon, Kutuzov in car Aleksander), niti pa v roke vzame komentator Tolstoj (Janez Škof). V prvem delu po odru potujoči scenski elementi se umaknejo do konca izrabljenim tehničnim zmožnostmi odra Gallusove dvorane, kar pač ustreza slikanju 'veličastnosti' vojne. Purcăretejeva uprizoritev Vojne in miru temelji na ustaljenih principih tega režiserja, z izrazito močno likovno podobo. Pri tem pa je celota precej podobna trenutku, ko so na odru v ravno vrsto postavljene številne omare; vse skupaj je ravno in enosmerno obrnjeno navzven. Vse ostalo so - se zdi - nepotrebne pritikline.

Lejla Švabič