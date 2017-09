Vojna zvezd: Deveto epizodo bo režiral "stari znanec" J.J. Abrams

Colin Trevorrow pred kratkim od projekta odstopil

Režiser J.J. Abrams, ki je s filmom Vojna zvezd: Sila se prebuja odprl novo poglavje v franšizi filmov Vojna zvezd, je novi režiser in soscenarist filma Vojna zvezd: Epizoda IX.

Predsednica Lucasfilma Kathleen Kennedy je navdušena, da se režiser vrača k ustvarjanju franšize in da bo prav on zaključil novo trilogijo filmov, gotovo pa bodo novice veseli tudi številni oboževalci, ki so navijali za Abramsovo vrnitev.

Abrams bo pri filmu Vojna zvezd: Epizoda IX nasledil režiserja Colina Trevorrowa, ki je od projekta odstopil pred kratkim, ker s producenti niso delili enake ustvarjalne vizije, je poročal BBC. V izjavi za javnost so predstavniki studia posebej poudarili, kako nadarjen je Trevorrow, da pa so se njegove poti s studiom razšle zaradi "obojestranske odločitve".

Trevorrow je bil za režiserja sklepnega dela tretje trilogije v sklopu medplanetarne sage izbran v avgustu 2015, tik po neverjetnem uspehu Jurskega sveta, spektakla v njegovi režiji, ki je v svetovnem merilu zaslužil 1,6 milijarde dolarjev. A od takrat se je naklonjenost do režiserja v Hollywoodu malce ohladila: Trevorrowov najnovejši film, srhljivko The Book of Henry, so kritiki skoraj enoglasno raztrgali, finančno pa se je prav tako slabo odrezal. Pod plazom kritik se je pred časom znašel zaradi tudi svoje izjave, da ženske režiserke tistih največjih hollywoodskih spektaklov nikoli ne dobijo zato, ker jim manjka "volje" za bolj komercialne projekte.

Film Vojna zvezd: Epizoda IX naj bi v kinematografe prišel maja 2019. Sicer pa oboževalci največje filmske franšize vseh časov trenutno nestrpno pričakujejo drugi del trilogije Poslednji Jedi, ki ga režira Rian Johnson.

