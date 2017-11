Prihaja nova od originalne sage neodvisna triologija Vojne zvezd

Nova triologija bo neodvisna od sage o Luku Skywalkerju

10. november 2017 ob 21:54

San Francisco - MMC RTV SLO

Najnovejša VIII. epizoda kultne franšize Vojna zvezd Poslednji Jedi sploh še ni prispela na filmska platna, medtem ko je Disney že napovedal novo triologijo, ki jo bo prav tako režiral Rian Johnson.

"Imamo velike ambicije za franšizo Vojna zvezd," je besede izvršnega direktorja Disneyja Boba Igerja povzela francoska tiskovna agencija AFP. Pri Lucasfilmu, katerega lastnik je Disney, navajajo, da bo trilogija neodvisna od sage o Lukeu Skywalkerju in bo predstavila popolnoma nove like. Datumi izida filmov sicer še niso znani.

Prav režiser epizode VIII. Poslednji Jedi Rian Johnson, s katerim so pri Lucasfilmu izredno zadovoljni, bo režiral novo triologijo. "Vsi smo zelo radi sodelovali z Rianom pri snemanju Poslednjega Jedija, saj je prava kreativna sila, in gledati ga, kako je ustvarjal, je bilo pravo veselje," je dejala predsednica Lucasfilma Kathleen Kennedy in dodala, da bo Rian z za zdaj še "praznim platnom" nove triologije napravil čudovite reči.

Johnson naj tako ne bi dobil priložnosti pri novi triologiji, ker bi drugi režiserji zatajili, pač pa, ker ima za Vojno zvezd originalno vizijo. Sicer še ni jasno kako močno bo Poslednji Jedi skrenil s poti, ki jo je začrtala častitljiva saga Georga Lucasa, a promocijske informacije, ki curljajo v javnost namigujejo, da si Johnson upa veliko tvegati. Če gre verjeti dokazom iz trejlerjev, je namreč dobra stara črno-bela dihotomija med Jediji in Sithi, ki je bila vedno osrednja tema Vojne zvezd, v hudi nevarnosti. Po ogledu filma morda ne bomo nikoli več mogli Luka Skywalkerja videti na isti način, je poročal The Guardian.

Morda je prav Johnson poklican, da bo z Vojno zvezd odplul v nove vode polne nevarnosti, kar je morda nujno, če naj franšiza preživi nadaljnjih 40 let. Režiserji Vojne zvezd ne morejo večno snemati filmov o Zvezdi smrti, padlih Jedijih in Luku Skywalkerju, pač pa bodo morali razširiti vesolje. Novi svetovi, nove rase, nadnaravni pojavi ter odtenki dobrega in zla so potrebni v galaksiji daleč, daleč stran, če hočemo, da bi zgodba bila še komu zanimiva leta 2050, so še zapisali pri Guardianu.

Film Poslednji Jedi bo v ameriške kinematografe prišel sredi decembra. Film je drugi del trilogije, ki jo je leta 2015 s VII. epizodo Vojna zvezd: Sila se prebuja začel ameriški režiser J. J. Abrams. Abrams pa bo režiral tudi zadnji del Vojna zvezd: Epizoda IX., ki naj bi v kinematografe prišel decembra 2019.

G. K.