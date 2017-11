Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zadnji čistilec čevljev, zgodba o dečku, ki na uličnih vogalih prodaja pretihotapljene cigarete, pomeni prehod od klasične risanke k 'zrelejšemu' slogu, ki ga je Francesco Maurizio Guido - Gibba uvajal v animirani medij, pri čemer se humorni prizori na zanimiv način izmenjujejo z resnimi, pogosto tragičnimi temami. Foto: Animateka Odprtje razstave o italijanskh mojstrih animiranega filma je uvod v festival, ki letos prinaša okoli 400 kratkih in kar devet celovečernih animiranih filmov. Foto: Animateka V fokusu letošnje Animateke bo italijanski animirani film, ki se mu bodo poklonili z retrospektivo, v kateri bo prikazan tudi celovečerec West and Soda avtorja Bruna Bozzetta. Foto: Animateka Za likovno podobo 14. Animateke je poskrbela francoska umetnica Caroline Sury. Foto: Animateka Dodaj v

Vpogled v ustvarjalni proces vodilnih mojstrov italijanskega animiranega filma

Predpremierni dogodek Animateke

29. november 2017 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekaj dni pred začetkom Animateke bo letošnje animirano dogajanje vpeljala razstava, ki predstavlja delo 15 najbolj zanimivih avtorjev italijanskega animiranega filma. Na ogled so lutke, izvirne risbe in fotografije, ki so po eni strani osnova za izdelavo filma, enako kakovostna pa tudi kot samostojna dela.

Italijanski animirani film je projekt v produkciji Viva Comix, ki ga je uredila Paola Bristot, razstava pa je spremljava osrednji retrospektivi v sklopu 14. mednarodnega festivala animiranega filma. Potujočo razstavo, ki je bila prvič na ogled v lani v Trstu, lahko ujamete v prostorih Italijanskega instituta za kulturo v Sloveniji na Bregu 12. Postavitev obsega sodobno produkcijo kratkometražnih animiranih filmov v Italiji. Izbrana razdelitev naj bi pojasnila ne le geografske, temveč tudi kulturne referenčne točke in sledeče tehnične raziskave, ki nastopijo zaradi jezikovne afinitete med avtorji.

Razstavljene risbe, fotografije in lutke so, kadar so postavljene v sekvenci, osnova za izdelavo filma, fotogram za fotogramom. Z estetskega vidika pa so kakovostni tudi, če jih obravnavamo posamezno.

Razstava je razdeljena v tri sklope; prvi se posveča animirani risbi t. i. urbinske šole, predstavljena pa bodo dela Roberta Catanija, Gianluigija Toccafonde, Magde Guidi, Virginie Mori in Marca Capellaccija. Drugi del bo posvečen mešani tehniki, lutkam in kipom z deli Stefana Riccija, Alvisa Renzinija, Virgilia Villoresija, Francesca Vecchija in Beatrice Pucci, v tretjem pa bo v ospredju digitalni video in dela Micheleja Bernardija, Igorja Imhoffa, Martine Scarpelli, Maura Carrara in Rina Stefana Tagliafierroja.

Razstava bo na ogled do 2. februarja prihodnje leto in predstavlja "predpremierni dogodek" 14. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ki bo v Ljubljani potekal od 4. do 10. decembra. V fokusu festivala bo italijanski animirani film, ki se mu bodo poklonili z retrospektivo, v kateri bo prikazan tudi celovečerec West and Soda avtorja Bruna Bozzetta. Obstajajo domneve, da prav ta ironična animirana parodija vesterna predstavlja uvod v dobo uspešnih špageti vesternov. Bozzetto je sicer najbolj znan po liku gospoda Rossija.

Film zgodovinskega pomena Zadnji čistilec čevljev Francesca Maurizia Guida odpira program kratkometražcev, nastalih med 40. in 80. leti 20. stoletja. Dva programa bosta predstavljala sklop najnovejših filmov, pozornost pa bo namenjena tudi animaciji v italijanskem oglaševanju.

Animateka prinaša vsega skupaj štiri razstave. Tudi drugo bodo odprli še pred uradnim začetkom festivala - 1. decembra bo potekalo v metelkovski galeriji Alkatraz. Tam se bo predstavila rezidenčna umetnica in žirantka letošnje Animateke, francoska umetnica Caroline Sury. Njena performativna razstava Voodoo Entartete Kunst; Strip, risba, grafika ... bo segla tudi na področje virtualne resničnosti, slovenska javnost pa bo prek nje lahko spoznala umetničino delo.

Caroline Sury in njene izrezanke

Delo Caroline Sury bo pod naslovom Izrezanke na ogled v Galeriji. Razstavo stvaritev, ki v zadnjem času predstavljajo pomemben del njenega ustvarjanja, bodo odprli 4. decembra ob uvodu v Animateko, umetnica pa bo vodila tudi delavnice, na kateri bo z udeleženci izdelovala izrezanke manjšega formata.

V Trubarjevi hiši literature je že dober teden na ogled razstava Podlasica, ustvarjanje risanega filma po delu animatorja in režiserja Timona Lederja. V sklopu Animateke bo 8. decembra na sporedu vodstvo po razstavi v družbi z avtorjem.

