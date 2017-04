Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na Ptuju rojeni Albin Lugarič (1927) je leta 1950 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom Gojmirja Antona Kosa. Živel in ustvarjal je na Ptuju. Slikal je večinoma krajine, s poudarkom na Halozah. Leta 2005 je postal častni meščan Ptuja, kjer je 22. julija 2014 tudi umrl. Foto: Arhiv RTV SLO Lugaričeve slike krasijo veliko ptujskih domov, hranijo pa jih tudi v muzejih in galerijah ter zasebnih zbirkah v Sloveniji in drugod. Foto: Arhiv RTV SLO Razstavo spremlja monografija Albin Lugarič (1927-2014): Iz umetnikove zapuščine, ki jo podpisuje dr. Marjeta Ciglenečki. Foto: Arhiv RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vpogled v zasebno zapuščino Albina Lugariča

Slikar neutrudne discipline

18. april 2017 ob 21:29

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

V nedavno odprti ptujski mestni galeriji so se z razstavo poklonili enemu od osrednjih mestnih osebnosti 20. stoletja, cenjenemu slikarju in pedagogu ter častnemu občanu Ptuja, Albinu Lugariču.

Naslov postavitve Iz umetnikove zapuščine pove, da so na ogled predvsem tista dela, ki jih hranijo umetnikovi dediči. Lugaričaev slikarski opus je izjemno obsežen in zajema različne vsebine. V ospredju so haloške krajine in prizori, ki jih je opazoval ob vsakodnevnih sprehodih ob Studenčnici, znane so tudi njegove zime, ciklus pesnikov in prav tako primorski motivi.

Nova odkritja spodbudila novo vrednotenje slikarjevega opusa

Po umetnikovi smrti je veliko del ostalo v domačem ateljeju in depoju, dediči pa so zadnji dve leti omogočili dokumentiranje umetnikove zapuščine. Pri tem so ugotovili, da je slikar ustvarjal tudi dela, ki jih je razstavljal malokrat ali pa sploh ne. Nova odkritja so spodbudila novo vrednotenje Lugaričevega opusa.

Podobe upanja in pričakovanja onstranstva

Po besedah kustosinje razstave dr. Marjete Ciglenečki, se je slikar s podobami kaotičnih velemest, pompejanske tragedije in demonov vseh vrst odzival na razklanosti aktualnega časa. Prizori iz Stare in Nove zaveze so, nasprotno, podobe upanja in pričakovanja onstranstva, pri tem pa se je izkazalo, da ima abstrakcija v njegovem opusu pomembno mesto, zadnje slike, ki so nastale sredi devetdesetih, pa se zdijo kot klic z one strani.

"V veliko pomoč pri raziskovanju Lugaričevega slikarstva je nepregledno število risb, ki razkrivajo slikarjevo neutrudno disciplino. Nekatere lahko presojamo kot predloge za slike v olju, še več je takšnih, ki jih lahko označimo kot slikarjeve likovne razmisleke. Risal je v vseh tehnikah, posebej pa izstopajo lavirane risbe, ki so avtonomna slikarska dela na papirju," je dejala kustosinja.

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je lani v sodelovanju z mestno občino izdal tudi monografijo z naslovom Albin Lugarič (1927-2014): Iz umetnikove zapuščine, konec marca pa so v Salonu umetnosti ob spominu na 90-letnico njegovega rojstva na ogled postavil Lugaričeva likovna dela, ki jih hranijo v svojih zbirkah. Razstava bo v Mestni galeriji Ptuj odprta do 25. junija.

M. K.