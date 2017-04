Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Razstava je na ogled v dekanatu filozofske fakultete. Foto: ZRC SAZU Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vpogled v zgodnje in še nevideno delo Marijana Tršarja

Razstava Slikam, torej pišem

3. april 2017 ob 12:51

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V prostorih mariborske Filozofske fakultete na ogled postavljajo več kot sto slik, risb in grafik umetnika in umetnostnega zgodovinarja Marijana Tršarja (1922-2010). Razstavljena dela spadajo v zgodnje umetnikovo ustvarjanje, skupaj z zgodnjimi dnevniškimi razmišljanji pa so prvič na ogled javnosti.

S postavitvijo se Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU poklanja 95-letnici slikarjevega rojstva.

V Dolenjskih Toplicah rojeni Marijan Tršar je dokončal študij umetnostne zgodovine in magisterij iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter slikarstvo in specialko za grafiko na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Do leta 1983 je bil redni profesor na ljubljanski akademiji za likovno umetnost.

S čopičem ...

Bil je član modernistične Skupine 53, ki je leta 1953 razstavljal v Moderni galeriji v Ljubljani, zatem še v Beogradu in Zagrebu. Sprva se je posvečal predvsem grafiki, nato oljni tehniki in akvarelu. Tršar je sodeloval na številnih skupinskih razstavah in bienalih doma in na tujem. Predstavljal se je tudi na več kot 50 samostojnih razstavah.

... in pisalom v roki

Svoje umetnostnozgodovinske tekste je objavljal v revijah Sodobnost, Sinteza, Dialogi, za radio in televizijo pa je pripravljal problemske scenarije s področja likovne umetnosti. Podpisal je več monografij slovenskih slikarjev in kiparjev. Je avtor prve monografske študije o slikarstvu Jožeta Tisnikarja (1972) in knjige Vasilij Kandinski - slikar in teoretik: Rojstvo abstraktne umetnosti (1997).

Za svoje delo je prejel številna priznanja, med njimi leta 1993 Jakopičevo nagrad in leta 1996 častni znak svobode RS.

M. K.