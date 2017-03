Vprašanje "geneze pesjanstva" ter pajdašenje Favna, Carmen in Bolera

Plesna predstava za otroke v Španskih borcih in baletni triptih v SNG-ju Maribor

3. marec 2017 ob 14:19

Ljubljana/Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Španskih borcih se obeta premiera plesne predstava za otroke Hud pesjan, ki je nastala po predlogi istoimenske pesmi Marijana Vodopivca, v mariborskem SNG-ju pa baletni večer Favn - Carmen – Bolero, premiera neoklasičnega triptiha z najbolj znanimi glasbenimi stvaritvami 20. stoletja.

Interaktivna plesna predstava za otroke Hud pesjan, ki jo je ustvaril Iztok Kovač skupaj s plesalci EnKnapGroup, na svojevrsten način spregovori o problematiki nasilja in odpira številna z nasiljem povezana vprašanja. Predstava je nastala po motivih otroške pesmice, ki pa nikakor ni nedolžna, saj govori o serijskem morilcu, ki ga na koncu doleti smrtna kazen.

Sporočilo predstave nasprotno sporočilu pesmice

Čeprav je sporočilo pesmice jasno iz zadnje kitice - hujše zlo zmaga, je sporočilo predstave povsem drugačno, saj "predstava namreč na neboleč in nemoreč način spregovori o vedno bolj aktualni temi nasilja, tako družinskega kot vrstniškega, se do njega jasno opredeli in hkrati odpira vrsto vprašanj," so zapisali ustvarjalci. Predstava med drugim postavi vprašanje o smislu in vrsti kazni ter odpre vprašanje geneze t.i. pesjanstva - torej vprašanje, ali se v nasilneža rodimo ali naredimo.

Pod režijo in koreografijo predstave se podpisuje Iztok Kovač, ki je z Jero Ivanc tudi soavtor scenarija. Ustvarjalci in izvajalci pa so člani EnKnapGroup: Ana Štefanec, Luke Thomas Dunne, Jeffrey Schoenaers, Lada Petrovski Ternovšek, Matea Bilosnić in Gilles Noel. Za avtorsko glasbo in glasbeno mentorstvo je poskrbel Tomaž Grom, za kostume in sceno pa Barbara Stupica.

Baletni triptih: stvaritvi dveh mariborskih in enega švedskega koreografa

Opera in Balet SNG Maribor pa bosta premierno izvedla baletni večer Favn - Carmen - Bolero, ta neoklasični baletni triptih bo oživel v novih plesnih transformacijah koreografov Edwarda Cluga in Valentine Turcu ter priznanega švedskega gosta Johana Ingerja.

Valentina Turcu je balet Carmen s temperamentno glasbo ruskega skladatelja Rodiona Ščedrina predstavila v Mariboru pred tremi leti. "To je triler in ne ljubezenska zgodba. To je zgodba o strasti, surovi strasti, in primitivnih ambicijah," je takrat izpostavila. Lani je delo uspešno predstavila na poletnih igrah v Dubrovniku. Tam je premiero doživel Clugov Favn na glasbo francoskega skladatelja Claudea Debussyja Preludij k favnovemu popoldnevu. "Debussyjev edinstven glasbeni svet je name naredil močan vtis in vesel sem, da sem se lahko ponovno vrnil v čarobnost njegovega glasbenega vesolja," je povedal Clug. V Mariboru bo ta balet, ki velja za enega najvidnejših mejnikov modernizma plesne umetnosti 20. stoletja, prvič na ogled danes.

Po zgledu večdelnih plesnih večerov po svetu

Po svetu so vedno bolj razširjeni večdelni baletni večeri in tako so tudi v Mariboru dodali še tretjo baletno koreografijo. Gre za Walking Mad švedskega plesalca in koreografa Johana Ingerja z najbolj znanim glasbenim delom francoskega skladatelja Mauricea Ravela Bolero. Sicer je Inger to koreografijo ustvaril že leta 2001 za Nizozemsko plesno gledališče (NDT I), a je postala mednarodna uspešnica. "Walking Mad je potovanje, v katerem se soočamo z lastnimi strahovi, hrepenenji in lahkotnostjo bivanja," je pojasnil avtor koreografije. V vseh treh delih bodo nastopili solisti in ansambel Baleta, Simfoničnemu orkestru SNG Maribor bo dirigiral Simon Robinson.

Premiera predstave Hud pesjan v Španskih borcih je na sporedu drevi ob 18. uri, premiera baletnega triptiha Favn - Carmen - Bolero v SNG-ju Maribor pa drevi ob 19.30.

P. G.