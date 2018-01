Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Murphy Brown je premiero doživela leta 1988 in na sporedu ostala deset sezon. Pri CBS-u so menda za naslovno vlogo najprej hoteli dvajsetletno Heather Locklear, a se je Diane English borila za Bergenovo - in danes si je v tej vlogi res nemogoče predstavljati kogar koli drugega. Foto: IMDb Murphy Brown sebo torej pridružila trendu oživljanja že zdavnaj upokojenih nadaljevank iz devetdesetih: vna malih zaslonih lahko gledamo (ali pa bomo v kratkim lahko gledali) Dosjeje X, Willa in Grace ter Roseanne. Foto: IMDb Candice Bergen leta 1995, z enim od petih emmyjev, ki jih je v življenju dobila za lik Murphy Brown. V svojem govoru se je zahvalila Danu Quaylu. Foto: Reuters Dodaj v

Vrača se Murphy Brown, nekoč ikona pred svojim časom

Še vedno jo bo igrala Candice Bergen

25. januar 2018 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Televizijska mreža CBS bo od mrtvih obudila antologijsko nanizanko Murphy Brown, iz katere je Dan Quayle s svojimi opazkami naredil ikono feminizma devetdesetih. V naslovni vlogi se vrača nihče drug kot Candice Bergen.

Humoristična nanizanka, v kateri je Candice Bergen igrala televizijsko voditeljico in raziskovalno novinarko pri veliki televizijski mreži, je bila na sporedu dolgih deset let: med letoma 1988 in 1998 so posneli 247 epizod (in osvojili 18 nagrad emmy). Avtorica originalne serije Diane English sodeluje tudi pri novi adaptaciji; z Bergenovo sta pod projekt podpisani kot izvršni producentki. Pri CBS-ju so "za pokušino" naročili 13 novih epizod.

Nadaljevanka se je v devetdesetih nenamerno znašla celo v žarišču kulturne vojne: podpredsednik Dan Quayle je v nekem govoru leta 1992 javno napadel serijo, krivdo za danes zgodovinske izgrede v Los Angelesu pa pripisal "sesutju družinske celice, osebne odgovornosti in družbenega reda". Murphy Brown je bila del problema, tako Quayle, ker naj bi "promovirala" mame samohranilke.

Polemika vseameriških razsežnosti: fiktivna junakinja v sporu s podpredsednikom

Naj spomnimo: četrta sezona nadaljevanke se je vrtela okrog protagonistkine nenačrtovane nosečnosti. Po dolgotrajnem oklevanju se je odločila, da bo otroka obdržala, z njegovim očetom pa se ne bo poročila. Večer pred Quaylovim govorom je mreža CBS predvajala finale sezone, v katerem je Murphy rodila. Ameriškega podpredsednika je to očitno vrglo iz tira: "Res pa ne pomaga, da je v najbolj gledanem terminu na televiziji Murphy Brown - ženska, ki naj bi domnevno poosebljala inteligentno, dobro plačano, poklicno sodobno žensko, a se posmehuje vlogi očetov s tem, da ima otroka sama, to pa opiše kot "izbiro življenjskega sloga."" (V istem govoru je Quayle približno enako količino časa posvetil sojenju Rodneyu Kingu, ki pa je dejansko bilo povod za izgrede.)

Avtorica serije Diane English se je na ta govor naslednji dan v medijih odzvala s sledečimi besedami: "Če podpredsednik misli, da je sramota za neporočeno žensko, da rodi otroka, in če verjame, da ženska ne more primerno vzgajati otroka brez očetove pomoči, potem naj raje poskrbi, da bo splav ostal varna in zakonita izbira."

Pri CBS-u so zaslutili, da morajo kovati železo, dokler je vroče: začetek naslednje sezone je bila enourna epizoda, ki je Quaylov govor prestavila v svet Murphy Brown; novinarka mu je tako lahko odgovorila "v etru". (Njen govor lahko slišite tukaj.) Epizodo si je ogledalo 70 milijonov ljudi, kar je slabih dvajset milijonov več kot sklepno epizodo Prijateljev.)

Vrnitev Murphy Brown na televizijo bo zaznamoval "svet kabelskih televizij, družbenih omrežij, lažnih novic ter čisto drugačnega političnega in kulturnega ozračja", so odgovorni zapisali v prvi napovednik.

A. J.