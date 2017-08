Vrača se scenaristična delavnica Kratka scena

Mentor bo madžarski režiser Csaba Bollock

16. avgust 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prostorih Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) se bo od 16. do 19. 8. odvila Kratka scena, ki bo spodbujala izbruh kreativnosti mladih avtorjev in močnejšo produkcijo kratkega filma.

Kratka scena je prva scenaristična delavnica v Sloveniji, ki je namenjena razvijanju umetnosti kratkega filma. Ideja za tovrstno delavnico se je porodila lani iz skupnega prizadevanja dveh mladih organizacij. Tako v produkciji EnaBanda kot v Društvu za uveljavljanje kratkega filma Kraken so se strinjali, da je scenaristična "obrt" na naših tleh zapostavljena, nadobudni pisci scenarijev pa imajo le redko kdaj priložnost sodelovati na tovrstnih delavnicah v tujini ali se udeležiti predavanj o scenaristični vedi, saj tovrstnih dogodkov primanjkuje, so opozorili organizatorji.

Delavnica bo z vedno bolj dostopno tehnologijo spodbujala kreativnost in iznajdljivost mladih avtorjev, kar je v zadnjih letih botrovalo pravemu novemu valu slovenskega kratkega filma. V ekipi Kratke scene so si po njihovih besedah enotni v prepričanju, da si filmski ustvarjalci, še posebno tisti na začetku svoje poti, zaslužijo možnost izpopolnjevanja svojega znanja v spodbudnem okolju delavnice, ki je prilagojena njihovim specifičnim potrebam, podpirajo pa jo profesionalni in za to usposobljeni mentorji.

.

V okviru Kratke scene bo potekal tudi dogodek, namenjen širši javnosti, in sicer bo to t. i. masterclass oz. javno predavanje Magičnost vsakdanjika, ki ga bo vodil mentor Csaba Bollok. Predavanje bo v petek, 18. avgusta, ob 17. uri v prostorih MSUM-ja.



.

Na delavnici nominiranec za oskarja Csaba Bollok

Letos bo mentor delavnice uveljavljeni madžarski scenarist in režiser Csaba Bollok, ki že vrsto let sodeluje kot mentor na številnih scenarističnih in filmskih delavnicah po celem svetu. Med svoje uspehe šteje tudi film Iska's Journey (Iszka utazása, 2007), za katerega je napisal scenarij in ga režiral, film pa je bil leta 2008 izbran kot madžarski kandidat za nagrado oskar.

Skozi selekcijsko sito se je prebilo pet prijavljenih scenaristov: Armin Čulić, Jan Fabris, Jasna Pintarič, Maja Prettner ter Sašo Sedlaček. Udeleženci bodo med delavnicami deležni predavanj iz teorije scenaristike, ki jih je zasnoval mentor, poudarek pa bo na osebnem pristopu in tesnem sodelovanju tako z mentorjem kot med udeleženci samimi. Kot je bilo jasno že na lanski delavnici, je za scenariste izjemno dragocen ravno odziv profesionalnih kolegov, ki so njihovo prvo občinstvo in prek katerega se lahko največ naučijo o tem, kaj njihov scenarij potrebuje.

V soboto, 19. avgusta, bodo scenarije, ki jih bodo pilili med tednom, predstavili pred komisijo na t. i. testnem pitchu. Gre za časovno omejen javni nastop, na katerem morajo kandidati predstaviti zgodbo na kar najbolj prepričljiv način, in je razširjena praksa v filmski industriji. Priprave na pitch bo vodil Jožko Rutar, producent ter nekdanji direktor Slovenskega filmskega centra.

Kratka scena 2017 bo potekala od srede, 16. avgusta, do sobote, 19. avgusta 2017, v prostorih Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, ki je Kratko sceno gostil že prvo leto.

G. K.