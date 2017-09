Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ob koncu expa bodo izbrali tudi zmagovalca, ki bo pokazal največjo mero ustvarjalnosti, znanja in izvirnosti. Poleg častne nagrade bo dobil uradni certifikat in možnost mesečne samostojne razstave v eni izmed galerij Zavoda AAMI v BTC Cityju. Foto: www.artexpo-ljubljana.com "V teh časih žal ni dosti, da je umetnik le umetnik, mora biti tudi poslovnež in promotor svoje lastne kreative," so v predstavitev Art Expa zapisali njegovi organizatorji. Dokazali bi radi, da se na trgu umetnin ne vrti vse zgolj okrog galerij, studiev in individualne prodaje. Foto: www.artexpo-ljubljana.com Sorodne novice Art Expo: Ljubljana dobi svoj prvi umetnostni sejem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrata odpira Art Expo, prvi umetnostni sejem v Ljubljani

Obiščete ga lahko do 1. oktobra

18. september 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani bo danes vrata odprl prvi umetnostni sejem Art Expo. V za to priložnost postavljenem Atelje Art Murn International Art Villageu ob vodnem mestu Atlantis se bo predstavilo več kot 135 umetnikov iz 15 držav. S sejmom, ki ga nameravajo pripravljati bienalno, želijo organizatorji združiti kreativno stroko.

Večerni otvoritveni dogodek bo ponudil pet ur programa, ki bo vključeval tudi koncerte in umetniške intervencije, denimo body painting in action painting.

Kot je pred časom na novinarski konferenci povedal kreativni vodja projekta, umetnik Dorian Spanzel, tovrstne sejme pripravljajo po vsem svetu, Slovenija pa je tu nekoliko v zaostanku. Zato je čas, da Ljubljana dobi močan dogodek, ki bo kreativce z različnih področij združil pod eno streho. Tako so postavili nov brand, za katerega upajo, da bo zaživel in da bo rasel iz leta v leto.

S sejmom Art Expo želijo na eni strani pomagati tistim umetnikom, ki do zdaj niso imeli priložnosti razstavljati, in hkrati dodatno promovirati že uveljavljene umetnike in kreativce.

Umetnost v ljubljanski nakupovalni meki

Art Village so si organizatorji - vodja in ustanovitelj zavoda Atelje Art Murn International (AAMI) Miha Murn, vodja za organizacijo dogodkov in komunikacijo s strankami ter predsednica Art Expo komisije Nuša Smolič in Spanzel - zamislili kot park s paviljoni in odrom. Postavljen bo na več kot 2300 kvadratnih metrih površine. Skupaj bo Art Expo ponudil več kot 40 dogodkov in aktivnosti, od delavnic in tečajev pa do koncertov in vodenih ogledov. Med drugim bo v sklopu Art Expo mogoč voden ogled umetniške zbirke BTC.

Ob sejmu, ki se bo sklenil 1. oktobra, bo izšel katalog, v katerem bodo predstavljeni sodelujoči umetniki, pa tudi njihov koncept, AAMI platforma in vsi sodelujoči partnerji ter sponzorji, je povedal Murn.

Umetniki, ki se bodo predstavili na Art Expu, med drugim prihajajo iz Italije, Srbije, Rusije, Armenije in Ukrajine. Kot je še povedal, si želijo še več mednarodne prisotnosti, po drugi strani pa si želijo dogodek Art Expo umestiti na mednarodni zemljevid kulturnih dogodkov.

Od Ljubljane do Hongkonga

Že lani so tako odprli zavod v Pragi, prihodnje leto pa nameravajo odpreti zavod tudi v Hongkongu. Tako želijo omogočiti predstavitev slovenskih umetnikov na Kitajskem, hkrati želijo navezati stike s tujimi ustvarjalci in jih povabiti v Slovenijo.

Ob koncu expa bodo izbrali tudi zmagovalca, ki bo pokazal največjo mero ustvarjalnosti, znanja in izvirnosti. Poleg častne nagrade bo dobil uradni certifikat in možnost mesečne samostojne razstave v eni izmed galeriji Zavoda AAMI v BTC Cityju.

Zavod AAMI je Murn ustanovil leta 2015. Ustvarjalcem pomaga, da se lažje predstavijo na trgu in jim v sodelovanju z generalnim parterjem, družbo BTC d. d., omogoča prostor za delovanje. Po Murnovih besedah je v njihovi bazi več 130 umetnikov, ki jih zastopajo, k posameznim projektom pa pristopajo tudi drugi umetniki.

Zavod ima v Ljubljani galerije v Maxi klubu, Rotondi in dvorcu Selo. Po besedah Nuše Smolič zavod izvaja še AnB projekt v povezavi s turizmom, kjer imajo umetniki možnost razstavljati v prestižnih hotelih. Projekt Rambutan so "leteče galerije" v povezavi s Češko, projekt Bumerang pa se je zgodil v povezavi s Češko in ambasadami, kjer so slovenske umetnike predstavili v Pragi in češke umetnike v Ljubljani.