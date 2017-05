Vrata odpira Cankarjeva spominska hiša na klancu, eden izmed poklonov obletnici njegovega rojstva

Niz prireditev v Ljubljani in na Vrhniki

10. maj 2017 ob 10:16

Ljubljana/Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

Mineva 141 let od rojstva začetnika in osrednjega književnika slovenske moderne Ivana Cankarja, čemur se bodo med drugim poklonili v ljubljanskem Cankarjevem domu, spomnili se ga bodo tudi na Vrhniki.

Današnjo obletnico Cankarjevega rojstva bo po njem poimenovani Cankarjev dom (CD) proslavil s slovesnostjo Umetniku v spomin pri književnikovem kipu na ploščadi Trga republike. Ob 12.30 so na sporedu recitacije njegove pesmi Srečala sva se na cesti iz zbirke Erotika v osmih jezikih. Nastopili bodo ustvarjalci, katerih materni jezik ni slovenščina, a že vrsto let živijo v Sloveniji.

Za francosko različico pesmi bo poskrbel Mathias Rambaud, za dansko Jette Ostan Vejrup, špansko Carlos Pascual, za japonsko Nagisa Moritoki Škof. Pesem bo v italijanščini interpretirala Marella Nappi, v angleščini Erica Johnson Debeljak, v arabščini Mohamad Abdul Monaem, v ruščini pa Sofija-Agnesa Jakuncova. Dogodek bosta pospremila glasbeni nastop Janeza Škofa in nagovor generalne direktorice CD-ja Uršule Cetinski.

Rožnik, nekdanje Cankarjevo domovanje

Ob 18. uri bodo Olepševalno društvo Rožna dolina, Četrtna skupnost Mestne občine Ljubljana Rožnik in Društvo slovenskih pisateljev pripravili prireditev na Cankarjevem vrhu na Rožniku. Ta bo posvečena književnikovemu poslednjemu delu Podobe iz sanj, nastopili bodo Boštjan Soklič, Saša Pavček in Milan Jesih.

Na Vrhniki bo vrata odprla Cankarjeva spominska hiša na klancu, organizirano je tudi vodenje po njegovem rojstnem kraju, naslovljeno Po poteh Cankarjeve mladosti.

100 let po Cankarju: Cankar o Cankarju

Prihodnje leto, ko bo minilo 100 let od književnikove smrti, bo med drugim v organizaciji Cankarjevega doma od januarja do junija potekal festival Cankar o Cankarju. Osrednja gledališka uprizoritev bo Pohujšanje v dolini šentflorjanski v režiji Eduarda Milerja, ki bo nastala v koprodukciji SNG-ja Drama Ljubljana in Mestnega gledališča ljubljanskega. Festival se bo sklenil z odprtjem velike razstave o Ivanu Cankarju, ki bo na ogled v Galeriji CD, v Mestnem muzeju Ljubljana in v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Ivan Cankar (1876-1918) spada med najpomembnejše slovenske književnike oziroma v sam vrh slovenske književnosti. Pisal je pesmi, črtice, novele, povesti in romane, drame, eseje, satire, polemike, feljtone ter kritične spise in politične članke, tako da je njegov opus obsežen in zelo raznovrsten. Cankarjeve začetke predstavljajo pesniška zbirka Erotika, zbirka Vinjete in dramska igra Romantične duše.

Posameznik nasproti malomeščanstvu

Pesništvo je kmalu opustil ter se posvetil proznim in dramskim delom. Krajšo prozo je pisal pod vplivom romantike, naturalizma in dekadence, v njegovih povestih in romanih pa se čutita vpliva simbolizma in impresionizma. V središču njegovih del je posameznik v sporu z delavskim, malomeščanskim vsakdanjikom.

Cankar je dramska dela sprva ustvarjal pod vplivom Henrika Ibsena in Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, s poznejšimi dramami pa je slovensko dramatiko pod vplivom nove romantike obogatil s psihološko, socialno in pesniško dramo, komedijo in burko. Z Dragotinom Kettejem, Josipom Murnom in Otonom Župančičem sodi v prepoznavno četverico, ki je prenovila slovensko književnost.

