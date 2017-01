Vrata odpira novi muzej Barberini v Potsdamu

Rekonstrukcija pročelja baročne palače iz 18. stoletja

21. januar 2017 ob 11:31

Potsdam - MMC RTV SLO/STA

Za obiskovalce bo vrata odprl novi muzej Barberini v Potsdamu, ki v svoje prostore vabi z razstavama Impresionizem – umetnost krajinarstva in Moderni umetnostni klasiki.

Muzej so postavili na mestu nekdanje baročne palače Barberini iz 18. stoletja, ki je bila uničena v bombardiranju ob koncu 2. sv. vojne leta 1945. Za rekonstrukcijo originalnega baročnega pročelja palače se zdaj skriva sodobna muzejska zgradba s 17 razstavnimi dvoranami. Gradnjo muzeja Barberini je financiral nemški poslovnež Hasso Plattner, ki je soustanovitelj in predsednik nadzornega sveta družbe SAP, vodilnega proizvajalca poslovne programske opreme, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

V muzeju je prostor med drugim našla tudi zbirka umetnin ustanovitelja Plattnerja, ki jo je oblikoval od sredine 80. let 20. stoletja. V njej so dela umetnikov, kot so Claude Monet, Pierre Auguste Renoir in Camille Pissarro. Zanimali so ga tudi slikarji nekdanje Nemške demokratične republike ter dela Gerharda Richterja in Andyja Warhola. Poleg tega v muzeju načrtujejo občasne razstave, za katere si nameravajo dela izposojati tudi iz drugih zbirk.

Na otvoritvenih razstavah so ob delih iz Plattnerjeve zbirke na ogled umetnine, ki so jih posodili muzeji iz Pariza, Sankt Peterburga, Jeruzalema in Washingtona, nekaj jih je tudi iz zasebnih zbirk.

Impresionizem in moderni klasiki

Prva razstav Impresionizem združuje 92 del umetnikov, kot so bili Claude Monet, Pierre Auguste Renoir in Gustave Caillebotte. Kot je pred odprtjem povedala direktorica muzeja Ortrud Westheider, je na področju krajinarstva še veliko neraziskanega. Sicer pa bo razstava z izborom del različnih umetnikov predstavila razvoj impresionizma.

Druga razstava Moderni klasiki pa združuje 60 del umetnikov, kot so bili Max Liebermann, Auguste Rodin, Edvard Munch, Emil Nolde, Vasilij Kandinski in Andy Warhol. Obe bosta na ogled do 28. maja. Za jesen pa po pisanju dpa načrtujejo predstavitev umetnosti nekdanje Nemške demokratične republike.

Baročno palačo v Potsdamu je dal zgraditi pruski kralj Friderik II. Veliki. Gradili so jo v letih 1771 in 1772. Aprila 1945 je bila uničena v bombnem napadu, po drugi svetovni vojni pa je bila lokacija opuščena. Gradnja novega muzeja Barberini je trajala tri leta, končali pa so jo novembra lani. Tedaj so prazni muzej za teden dni odprli za javnost in v njem našteli več kot 24 tisoč radovednih obiskovalcev. V novem muzeju je na voljo 2800 kvadratnih metrov površin.

G. K., Foto: EPA