Vražji romski goslač Roby Lakatos se vrača v Križanke

Koncert v sklopu Ljubljana festivala

19. julij 2017 ob 16:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Violinist, klasični virtuoz, mojster džezovske improvizacije, skladatelj in aranžer Roby Lakatos se s svojim ansamblom Lakatos vrača v zavetje Križank, kjer se torej obeta večer romske glasbe.

Za Robyja Lakatosa velja, da je glasbenik, vešč mnogovrstnih slogov, in kot pravijo njegovi madžarski rojaki, je eden redkih, ki ne ustrezajo nobeni ožji opredelitvi. Gre za vsestranskega ustvarjalca, na kakršnega v sodobnem času le redkokdaj naletimo. Nastopal je v velikih dvoranah in na festivalih po Evropi, Aziji in Ameriki.

Njegovo zasedbo, s katero bo nastopil tudi v Križankah, sestavljajo Laszlo Boni na violini, Jeno Lisztes na cimbalah, Laszlo Balogh na kitari, Laszlo "Csorosz" Lisztes na kontrabasu in Kalman Cseki ml. na klavirju.

Vzor v Reinhardtu in Grappelliju

Glasbenikova vzornika sta mojstrski džezovski kitarist ter skladatelj Django Reinhardt in znameniti džezovski violinist Stephane Grappelli, s katerim je tudi že sodeloval. Lakatosovo bravurozno igranje združuje ljudsko tradicijo številnih dežel, različne slogovne usmeritve znotraj džeza, klezmer, flamenko in klasično glasbo, kar po vsem svetu predstavlja s svojim ansamblom v dodelanih aranžmajih, začinjenih s spretnostjo in svobodo improviziranja.

Leta 1965 rojeni glasbenik moč za interpretacijo črpa iz svoje improvizacije in skladanja. Njegova mešanica t. i. klasične glasbe in čarobne madžarsko-romske življenjske sile ni izraz nespoštljivega odnosa do višje kulturne dediščine, ampak še bolj izraža globoko zakoreninjeno tradicijo v kulturni dediščini Romov in poslušalcem omogoča nove, osvežujoče užitke, so zapisali na spletni strani Ljubljana festivala, v sklopu katerega je organiziran koncert.

Madžarsko izročilo in džezovska improvizacija

Koncert bo vključeval tudi dve njegovi avtorski skladbi, in sicer SK Paraphrase ter New Alliance, ki bo uvedla večer. Ta ponuja v okušanje mnogovrsten preplet ritmov, slogov, vzdušij in občutij, ki jih v nadaljevanju razgrinja celoten program koncerta. "Kot 'zavezniki' si roke podajo vročekrvni hitri ritmi madžarskega izročila in džezovska improvizacija," piše v programskem listu koncerta.

Slišati bo mogoče še dela skladateljev, kot so Astor Piazzolla, Franz Vecsey, Ivan Vasiljev, Georges Boulanger, Lev Konstantinovič Knipper, Nikolaj Rimski - Korsakov, Vittorio Monti in Grigoras Dinicu.

Drevišnji koncert Robyja Lakatosa z zasedbo se v preddverju Križank začne ob 21. uri.

P. G.