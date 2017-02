Vrhunec sezone filmskih nagrad: Oskarji

Bo Dežela La La upravičila vlogo favorita?

26. februar 2017 ob 14:47,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 01:20

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti bočez eno uro v Los Angelesu začela podeljevati nagrade oskar; z vami bomo bedeli tudi v MMC-jevi kulturni redakciji.

Največji favorit je muzikal Dežela La La, ki ima rekordnih 14 nominacij, med njimi za najboljši film, režijo in fotografijo. Svečano podelitev, ki je 89. po vrsti, bo v hollywoodskem gledališču Dolby vodil komik Jimmy Kimmel.

Po lanskih kritikah, da je akademija "preveč bela", je letos sestava njenih 6.687 članov z volilno pravico rasno in spolno bolj raznolika. Prav tako je v skoraj vseh igralskih kategorijah nominiran vsaj en temnopolti igralec oziroma igralka.

Dežela La La ima sicer največ nominacij, a ob podelitvi, tudi glede na pretekle uspehe filma, ki se naslanja na tradicijo muzikala, potekajo številne razprave, ali je film režiserja Damiena Chazella resnično vrhunec lanske filmske bere. Tudi glede oskarjev za igro so mnenja deljena.

Podrobno o oskarjih v MMCPodrobno.

Kritiki glavni igralki Emmi Stone sicer pripisujejo največ možnosti za osvojitev oskarja, njen soigralec Ryan Gosling pa naj bi ostal praznih rok v konkurenci Denzela Washingtona (Fences) ter Caseyja Afflecka (Manchester by the Sea). Poleg omenjenih sta v kategoriji najboljše moške glavne vloge nominirana še Andrew Garfield (Greben rešenih) in Viggo Mortensen (Kapitan fantastični).

Emma Stone se bo morala v ženski kategoriji za oskarja kosati z dobitnico zlatega globusa Isabelle Huppert (Ona), Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving) in Meryl Streep (Neslavno slavna Florence).

Po osem nominacij sta požela vesoljska drama Prihod ter Mesečina, šest pa so si jih prislužili Manchester by the Sea, Lev in Greben rešenih. Vsi so v igri za najboljšega, skupaj s filmi Skriti faktorji, Za vsako ceno in Dežela La La.

Oskarja med režiserji lahko prejmejo Chazelle, Mel Gibson (Greben rešenih), Denis Villeneuve (Prihod), Barry Jenkins (Moonlight) in Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).

Med nominiranimi za tujejezične oskarje so nemški film Toni Erdmann (ta velja za favorita), iranski Trgovski potnik, švedski Mož z imenom Ove, danski Land of Mine ter avstralski Tanna.

Nominiranci v vseh kategorijah so torej:

Najboljši film

Prihod / Arrival

Fences

Greben rešenih / Hacksaw Ridge

Za vsako ceno / Hell or High Water

Hidden Figures

Dežela La La / La La Land

Lev / Lion

Manchester by the Sea / Manchester by the Sea

Mesečina / Moonlight

Režija

Denis Villeneuve - Prihod

Mel Gibson - Greben rešenih

Damien Chazelle - Dežela La La

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Barry Jenkins - Mesečina

Fotografija

Prihod - Bradford Young

Dežela La La - Linus Sandgren

Lev - Greig Fraser

Mesečina - James Laxton

Molk - Rodrigo Prieto

Igralka v stranski vlogi

Viola Davis - Fences

Naomie Harris - Mesečina

Nicole Kidman - Lev

Octavia Spencer - Hidden Figures

Michelle Williams - Manchester by the Sea

Igralka v glavni vlogi

Isabelle Huppert - Ona

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Emma Stone - Dežela La La

Meryl Streep - Neslavno slavna Florence

Igralec v stranski vlogi

Mahershala Ali - Mesečina

Jeff Bridges - Za vsako ceno

Lucas Hedges - Manchester by the Sea

Dev Patel - Lev

Michael Shannon - Nočne ptice

Igralec v glavni vlogi

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Andrew Garfield - Greben rešenih

Ryan Gosling - Dežela La La

Viggo Mortensen - Kapitan Fantastični

Denzel Washington - Fences

Tujejezični film

Danska: Under sandet / Land of Mine (režija: Martin Zandvliet)

Iran: Forushande / Trgovski potnik (režija: Asghar Farhadi)

Nemčija: Toni Erdmann (režija: Maren Ade)

Švedska: En man som heter Ove / Mož z imenom Ove (režija: Hannes Holm)

Avstralija: Tanna (režija: Bentley Dean in Martin Butler)

Izvirna pesem

Audition (The Fools Who Dream) - Dežela La La (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul).

Can't Stop the Feeling - Troli (Justin Timberlake, Max Martin, Shellback).

City of Stars - Dežela La La (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul).

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story (J. Ralph, Sting).

How Far I'll Go - Vaiana (Lin-Manuel Miranda).

Izvirna glasbena podlaga

Mesečina - Nicholas Britell

Dežela La La - Justin Hurwitz

Jackie - Mica Levi

Lev - Dustin O'Halloran

Potniki - Thomas Newman



Izvirni scenarij

Za vsako ceno - Taylor Sheridan

Dežela La La - Damien Chazelle

Jastog - Yorgos Lanthimos in Efthymis Filippou

Manchester by The Sea - Kenneth Lonergan

20th Century Women - Mike Mills

Prirejeni scenarij

Prihod - Eric Heisserer

Fences - August Wilson

Hidden Figures - Allison Schroeder in Theodore Melfi

Lev - Luke Davies

Mesečina - Barry Jenkins in Tarell Alvin McCraney

Celovečerni animirani film

Kubo in dve struni / Kubo and the Two Strings

Vaiana / Moana

Rdeča želva / La tortue rouge

Zootropolis / Zootopia

Bučko / Ma vie de Courgette



Kratki animirani film

Blind Vaysha

Pearl

Borrowed Time

Piper

Pear Cider and Cigarettes

Celovečerni dokumentarec

I Am Not Your Negro - Raoul Peck, Rémi Grellety, Hébert Peck

13th - Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

Life, Animated - Roger Ross Williams, Julie Goldman

Ogenj na morju / Fuocoamare - Gianfranco Rosi, Donatella Palermo

O.J.: Made in America - Ezra Edelman, Caroline Waterlow

Kratkometražni dokumentarec

The White Helmets - r. Orlando von Einsiedel

4.1 Miles - r. Daphne Matziaraki

Watani: My Homeland - r. Marcel Mettelsiefen

Joe's Violin - r. Kahane Cooperman

Extremis - r. Dan Krauss

Kratki igrani film

Ennemis intérieurs - r. Selim Azzazi

Timecode - r. Juanjo Giménez Peña

La femme et le TGV - r. Timo von Gunten

Mindenki - r. Kristóf Deák

Silent Nights

Najboljši vizualni učinki

Katastrofa na Horizontu / Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo in dve struni / Kubo and the Two Strings

Rogue One: Zgodba Vojne zvezd

Knjiga o džungli / The Jungle Book

Mešanje zvoka

Prihod

Rogue One

Greben rešenih

13 ur / 13 Hours

Dežela La La



Montaža zvoka

Prihod

Dežela La La

Katastrofa na Horizontu

Greben rešenih

Čudež na reki Hudson / Sully

Filmska montaža

Dežela La La - Tom Cross

Prihod - Joe Walker

Greben rešenih - John Gilbert

Za vsako ceno - Jake Roberts

Mesečina - Joi McMillon, Nat Sanders

Maska in pričeske

Mož po imenu Ove - Eva Von Bahr, Love Larson

Odred odpisanih / Suicide Squad - Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Allen Nelson

Zvezdne steze: Onkraj / Star Trek Beyond - Joel Harlow, Richard Alonzo

Scenografija

Prihod - Patrice Vermette, Paul Hotte

Magične živali / Fantastic Beasts and Where to Find Them - Stuart Craig, Anna Pinnock

Dežela La La - David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco

Potniki / Passengers - Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena

Ave, Cezar! / Hail, Caesar! - Jess Gonchor, Nancy Haigh

Kostumografija

Zaveznika / Allied - Joanna Johnston

Magične živali / Fantastic Beasts and Where to Find Them - Colleen Atwood

Neslavno slavna Florence / Florence Foster Jenkins - Consolata Boyle

Jackie - Madeline Fontaine

Dežela La La - Mary Zophres

A. K.