Vrhunec sezone filmskih nagrad: podelitev oskarjev

Bo Dežela La La upravičila vlogo favorita?

26. februar 2017 ob 14:47,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 01:20

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti v Los Angelesu podeljuje nagrade oskar; z vami bedimo tudi v MMC-jevi kulturni redakciji. Prvo veliki igralski nagradi sta po pričakovanjih osvojila Mahershala Ali in Viola Davis. Deželi La La očitno ne bo uspel veliki met, rekordno število oskarjev, čeprav največje kategorije še lahko osvoji.

Največji favorit je nocoj muzikal Dežela La La, ki ima rekordnih 14 nominacij, med njimi za najboljši film, režijo in fotografijo. Svečano podelitev, ki je 89. po vrsti, v hollywoodskem gledališču Dolby vodi komik Jimmy Kimmel.

Slavja pa ni odprl kak Kimmelov skeč, pač pa kar ena od nominiranih pesmi: Justin Timberlake je zbrano hollywoodsko smetano skušal ogreti s svojo popopevčico Can't Stop the Feeling iz filma Troli.

Zadržani Jimmy in "precenjena" Meryl

Kimmel je v svojem govoru takoj naslovil pregovornega slona v sobi: pričakovanje, da bo letošnja podelitev politično obarvana. "Rad bi se zahvalil predsedniku Trumpu. Se še spomnite lanskega leta, ko se nam je zdelo, da so oskarji rasistični?"

V precej miroljubnem govoru, ki se je dotaknil "obveznih" šal na račun plehkosti Hollywooda - "Tukaj smo odprtih rok: ne diskriminiramo na podlagi rase. Diskriminiramo na podlagi starosti in teže" - je pozval k spravi in povezovanju, ki sega onkraj političnih opredelitev. Še največ smeha je požel s poklonom "igralcem, ki se zdijo odlični, pa v resnici niso". "Meryl Streep je v zadnjih petdesetih letih zabušavala v nešteto filmih, in to je njena 20. nominacija. Lepa obleka, Meryl, je slučajno Ivankina znamka?" Hollywood je svojo podporo eni od svojih najprepoznavnejših ikon izkazal s stoječimi ovacijami.

Prvi veliki nagrajenec večera je že tradicionalno najboljši igralec v stranski vlogi. Mahershala Ali je kipec iz rok lanske nagrajenke Brie Larson sprejel za vlogo preprodajalca mamil in očetovske figure protagonistu Mesečine. Vidno ganjeni Ali se je v prvi vrsti zahvalil "svojim mentorjem", ki "so me vedno učili: ne gre zate, gre za junake. Služiš zgodbam in likom, zanje gre." Med drugim je pozdravil tudi svojo ženo in hčerko, ki se je rodila pred štirimi dnevi.

Približno uro kasneje s je Aliju z oskarjem za najboljšo stransko vlogo pridružila letos tretjič nominirana, a prvič nagrajena Viola Davis za svojo vlogo v drami Fences. "Obstaja en kraj, kjer so zbrani vsi ljudje z največ potenciala: pokopališče. In ko me vprašajo, kašne zgodbe hočem pripovedovati, jim rečem: izkopajte ta trupla, zgodbe ljudi, ki so sanjali, pa nikoli niso dočakali uresničitve svojih sanj. Hvala bogu, da sem postala igralka, kajti naš poklic je edini, ki slavi polnost življenja," je v svojem govoru, ki ga je zaključila z zahvalo Denzelu Washingtonu in Bogu, povedala Davisova.

Presenečenje v scenaristični kategoriji

Najtrpežnejša "bromanca" Hollywooda - Ben Affleck in Matt Damon, ki sta pred dvajsetimi leti osvojila scenarističnega oskarja za Dobrega Willa Huntinga - je uvedla kategorijo najboljšega izvirnega scenarija. Proti pričakovanjem (stavnice so se nagibale v smer Dežela La La) je kipec osvojil Kenneth Lonergan za komorno dramo Manchester by the Sea.

Najboljši prirejeni scenarij sta po gledališki predlogi spisala Barry Jenkins in Tarell Alvin McCraney, in sicer za dramo Mesečina. McCraney je nagrado posvetil "vsem temnopoltim in rjavim fantom in puncam, vsem, ki se ne poistovetijo s spolno binarnostjo".

Tujejezični oskar potuje v Iran

Najboljši tujejezični film ni postal nemški kritični ljubljenec Toni Erdmann, pač pa iranska drama režiserja Asgharja Farhadija, Trgovski potnik. Režiserja zmagovalnega filma na podelitev ni bilo iz protesta proti politiki Trumpove administracije. "Žal me ni z vami: moja odsotnost je znak spoštovanja mojim sodržavljanom in državljanom šestih drugih držav, ki jim nehuman zakon prepoveduje vstop v ZDA," je poudaril v izjavi, ki je bila prebrana v njegovem imenu. "Filmarji lahko s svojim delom rušijo nacionalne streotipe in ustvarjajo empatijo med "našimi" in "sovražniki"- empatijo, ki jo danes potrebujemo bolj kot kadar koli prej."

Najboljši kratki animirani film je postala šestminutna zgodbica o mladem ptičku, Piper v režiji in po scenariju Alana Barillara. V kategoriji animiranega celovečerca je zmago odnesel velikan: studio Disney. Avtorji enega od številnih lanskih filmov o govorečih živalih, Zootropolis, so se zahvalili za nagrado "sporočilu, da je strpnost pomembnejša od strahu pred Drugim".

Odred odpisanih gre v zgodovino kot "z oskarjem nagrajen film"

Oskar za najboljšo masko in pričeske, prvo presenečenje večera, pomeni odklon od tradicije za Akademijo, ki se načeloma požvižga na spektakle o superjunakih. Nagradili so kritiško raztrgani Odred odpisani; nagrado so sprejeli Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini in Christopher Allen Nelson. Tudi oskar za najboljšo kostumografijo je ostal v fantazijskem svetu: za oprave zasedbe Magičnih živali ga je dobila zdaj že štirikratna oskarjevka Colleen Atwood.

Se je pa zato oskar izmuznil spektaklu Rogue One: oskarja za posebne učinke je odnesla računalniško ustvarjena menažerija govorečih živali v Disneyevi adaptaciji Knjige o džungli (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones in Dan Lemmon).

Najboljšo montažo zvoka je Akademija pripisala znanstveno-fantastični drami Prihod (Sylvain Bellemare), najboljše mešanje zvoka pa je "slišala" v vojni epopeji Greben rešenih (Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie in Peter Grace).

"Leta 2017 še vedno zbijamo šale na račun OJ Simpsona ..."

V kategoriji najboljšega celovečernega dokumentarca, ki jo je letos zaznamovala rdeča nit rasnih odnosov v Ameriki, je nagrado osvojil sedemurni OJ: Made in America v režiji Ezre Edelmana. Svojo nagrado je režiser posvetil žrtvama umora, za katerega so sodili Simpsonu, Ronu Goldmanu in Nicole Simpson, ter "vsem žrtvam policijskega nasilja in rasno motiviranih zločinov. To je tudi njihova zgodba, ne le Ronova in Nicolina." "OJ, nocoj dobiš še en dodaten košček salame v sendvič," je Kimmel pripomnil na račun nekdanjega športnega zvezdnika, ki trnutno sedi za zapahi zaradi oboroženega ropa. "Vem, tudi jaz nisem mislil, da se bomo leta 2017 še vedno pogovarjali o tem."

Oskarja za kratkometražni dokumentarec je prejel Netflixov The White Helmets, portret humanitarnih delavcev, ki pomagajo civilnim žrtvam zračnih napadov v Siriji. Režiser Orlando von Einsiedel je s citatom iz Korana - rešiti eno življenje pomeni rešiti celo človeštvo - pozval h koncu dolgoletnega prelivanja krvi v tej deželi.

Šele podelitev oskarja za najboljšo scenografijo je prinesla prvo nagrado večera za film, ki je šel v boj kot nesporni favorit: muzikal Dežela La La (David Wasco in Sandy Reynolds-Wasco).

Oskarjevca Meryl "danes se počutim tako zelo spregledano" Streep - in Javier Bardem sta naslednji oskar ekipi muzikala izročila v kategoriji najboljše fotografije. Šved Linus Sandgren se je ob svoji prvi zmagi med drugim zahvalil "poetičnemu geniju Damiena Chazella". "Linus, v imenu vseh tukaj ti moram izraziti naše sožalje ob tem, kar se je prejšnji teden zgodilo na Švedskem," je Kimmel pripomnil, spet na račun predsednika Trumpa.

Glasbena oskarja varno v rokah Dežele La La

Morda najbolj pričakovani zmagi za Deželo La La sta bili tisti v obeh glasbenih kategorijah. Za najboljšo izvirno glasbeno podlago je kipec osvojil Chazellov stalni sodelavec Justin Hurwitz, tistega za najboljšo pesem - City of Stars - pa si Hurwitz deli z Benjom Pasekom in Justinom Paulom.

Bolj posrečen kot skeč z naključnimi turisti, ki jih je Jimmy Kimmel z ulice pripeljal spoznat zvezdnike v prvi vrsti, je bil nenapovedan "nastop" morda najslavnejšega avta v novejši filmski zgodovini. Z deloreanom iz franšize Nazaj v prihodnost sta prišla oskarja za najboljšo filmsko montažo podelit Michael J. Fox in Seth Rogen. (Kipec sta izročila Johnu Gilbertu za Greben rešenih.) Eden od vrhuncev večera je bila tudi vpeljava stalne rubrike iz Kimmelovega šova, Mean Tweets, v kateri zvezdniki berejo najbolj nesramne pripombe tviterašev na svoj račun.

Še posebej dolga je bila po lanskem "usodnem letu" rubrika In Memoriam. Med drugim so se poslovili Arthur Hiller, Gene Wilder, Andrzej Wajda, Garry Marshall, Emmanuelle Riva, Anton Yelchin, Mary Tyler Moore, Prince, John Hurt, Nancy Reagan, Abbas Kiarostami, Zsa Zsa Gabor ter Debbie Reynolds in Carrie Fisher. Poslednji poklon je ob taktih pesmi Both Sides, Now odpela Sara Bareilles.

Po lanskih kritikah, da je akademija "preveč bela", je letos sestava njenih 6.687 članov z volilno pravico rasno in spolno bolj raznolika. Prav tako je bil v skoraj vseh igralskih kategorijah nominiran vsaj en temnopolti igralec oziroma igralka.

Dežela La La je imela sicer največ nominacij, a ob podelitvi, tudi glede na pretekle uspehe filma, ki se naslanja na tradicijo muzikala, potekajo številne razprave, ali je film režiserja Damiena Chazella resnično vrhunec lanske filmske bere. Tudi glede oskarjev za igro so mnenja deljena.

Kritiki glavni igralki Emmi Stone sicer pripisujejo največ možnosti za osvojitev oskarja, njen soigralec Ryan Gosling pa naj bi ostal praznih rok v konkurenci Denzela Washingtona (Fences) ter Caseyja Afflecka (Manchester by the Sea). Poleg omenjenih sta v kategoriji najboljše moške glavne vloge nominirana še Andrew Garfield (Greben rešenih) in Viggo Mortensen (Kapitan fantastični).

Emma Stone se bo morala v ženski kategoriji za oskarja kosati z dobitnico zlatega globusa Isabelle Huppert (Ona), Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving) in Meryl Streep (Neslavno slavna Florence).

Po osem nominacij sta požela vesoljska drama Prihod ter Mesečina, šest pa so si jih prislužili Manchester by the Sea, Lev in Greben rešenih. Vsi so v igri za najboljšega, skupaj s filmi Skriti faktorji, Za vsako ceno in Dežela La La.

Oskarja med režiserji lahko prejmejo Chazelle, Mel Gibson (Greben rešenih), Denis Villeneuve (Prihod), Barry Jenkins (Moonlight) in Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).

Nominiranci v vseh kategorijah so torej:

Najboljši film

Prihod / Arrival

Fences

Greben rešenih / Hacksaw Ridge

Za vsako ceno / Hell or High Water

Hidden Figures

Dežela La La / La La Land

Lev / Lion

Manchester by the Sea / Manchester by the Sea

Mesečina / Moonlight

Režija

Denis Villeneuve - Prihod

Mel Gibson - Greben rešenih

Damien Chazelle - Dežela La La

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Barry Jenkins - Mesečina

Fotografija

Prihod - Bradford Young

Dežela La La - Linus Sandgren

Lev - Greig Fraser

Mesečina - James Laxton

Molk - Rodrigo Prieto

Igralka v stranski vlogi

Viola Davis - Fences

Naomie Harris - Mesečina

Nicole Kidman - Lev

Octavia Spencer - Hidden Figures

Michelle Williams - Manchester by the Sea

Igralka v glavni vlogi

Isabelle Huppert - Ona

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Emma Stone - Dežela La La

Meryl Streep - Neslavno slavna Florence

Igralec v stranski vlogi

Mahershala Ali - Mesečina

Jeff Bridges - Za vsako ceno

Lucas Hedges - Manchester by the Sea

Dev Patel - Lev

Michael Shannon - Nočne ptice

Igralec v glavni vlogi

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Andrew Garfield - Greben rešenih

Ryan Gosling - Dežela La La

Viggo Mortensen - Kapitan Fantastični

Denzel Washington - Fences

Tujejezični film

Danska: Under sandet / Land of Mine (režija: Martin Zandvliet)

Iran: Forushande / Trgovski potnik (režija: Asghar Farhadi)

Nemčija: Toni Erdmann (režija: Maren Ade)

Švedska: En man som heter Ove / Mož z imenom Ove (režija: Hannes Holm)

Avstralija: Tanna (režija: Bentley Dean in Martin Butler)

Izvirna pesem

Audition (The Fools Who Dream) - Dežela La La (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul).

Can't Stop the Feeling - Troli (Justin Timberlake, Max Martin, Shellback).

City of Stars - Dežela La La (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul).

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story (J. Ralph, Sting).

How Far I'll Go - Vaiana (Lin-Manuel Miranda).

Izvirna glasbena podlaga

Mesečina - Nicholas Britell

Dežela La La - Justin Hurwitz

Jackie - Mica Levi

Lev - Dustin O'Halloran

Potniki - Thomas Newman



Izvirni scenarij

Za vsako ceno - Taylor Sheridan

Dežela La La - Damien Chazelle

Jastog - Yorgos Lanthimos in Efthymis Filippou

Manchester by The Sea - Kenneth Lonergan

20th Century Women - Mike Mills

Prirejeni scenarij

Prihod - Eric Heisserer

Fences - August Wilson

Hidden Figures - Allison Schroeder in Theodore Melfi

Lev - Luke Davies

Mesečina - Barry Jenkins in Tarell Alvin McCraney

Celovečerni animirani film

Kubo in dve struni / Kubo and the Two Strings

Vaiana / Moana

Rdeča želva / La tortue rouge

Zootropolis / Zootopia

Bučko / Ma vie de Courgette



Kratki animirani film

Blind Vaysha

Pearl

Borrowed Time

Piper

Pear Cider and Cigarettes

Celovečerni dokumentarec

I Am Not Your Negro - Raoul Peck, Rémi Grellety, Hébert Peck

13th - Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

Life, Animated - Roger Ross Williams, Julie Goldman

Ogenj na morju / Fuocoamare - Gianfranco Rosi, Donatella Palermo

O.J.: Made in America - Ezra Edelman, Caroline Waterlow

Kratkometražni dokumentarec

The White Helmets - r. Orlando von Einsiedel

4.1 Miles - r. Daphne Matziaraki

Watani: My Homeland - r. Marcel Mettelsiefen

Joe's Violin - r. Kahane Cooperman

Extremis - r. Dan Krauss

Kratki igrani film

Ennemis intérieurs - r. Selim Azzazi

Timecode - r. Juanjo Giménez Peña

La femme et le TGV - r. Timo von Gunten

Mindenki - r. Kristóf Deák

Silent Nights

Najboljši vizualni učinki

Katastrofa na Horizontu / Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo in dve struni / Kubo and the Two Strings

Rogue One: Zgodba Vojne zvezd

Knjiga o džungli / The Jungle Book

Mešanje zvoka

Prihod

Rogue One

Greben rešenih

13 ur / 13 Hours

Dežela La La



Montaža zvoka

Prihod

Dežela La La

Katastrofa na Horizontu

Greben rešenih

Čudež na reki Hudson / Sully

Filmska montaža

Dežela La La - Tom Cross

Prihod - Joe Walker

Greben rešenih - John Gilbert

Za vsako ceno - Jake Roberts

Mesečina - Joi McMillon, Nat Sanders

Maska in pričeske

Mož po imenu Ove - Eva Von Bahr, Love Larson

Odred odpisanih / Suicide Squad - Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Allen Nelson

Zvezdne steze: Onkraj / Star Trek Beyond - Joel Harlow, Richard Alonzo

Scenografija

Prihod - Patrice Vermette, Paul Hotte

Magične živali / Fantastic Beasts and Where to Find Them - Stuart Craig, Anna Pinnock

Dežela La La - David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco

Potniki / Passengers - Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena

Ave, Cezar! / Hail, Caesar! - Jess Gonchor, Nancy Haigh

Kostumografija

Zaveznika / Allied - Joanna Johnston

Magične živali / Fantastic Beasts and Where to Find Them - Colleen Atwood

Neslavno slavna Florence / Florence Foster Jenkins - Consolata Boyle

Jackie - Madeline Fontaine

Dežela La La - Mary Zophres

A. K., Ana Jurc