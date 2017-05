Vrnitev v Deadwood, med revolveraše, kvartopirce in prostitutke

Desetletje po koncu serije še film?

Dobro desetletje po tem, ko se je serija Deawood na žalost številnih oboževalcev prezgodaj sklenila, je njen ustvarjalec David Milch HBO-ju izročil dokončan scenarij za film, ki bi se nadaljeval tam, kjer se je serija končala.

Igralec W Earl Brown, ki je v seriji upodabljal Dana Dorityja, je scenarij že prebral in - kot je evforično zapisal na Twitterju - zadeva je "osupljiva". "Sedel sem na letalu in vzklikal ter jokal, ko sem se podal na popotovanje, ki ga lahko ustvari samo David Milch. Tista poldruga ura, kolikor sem scenarij bral, je bila j***o vznemirljiva in j***o srce parajoča," je zapisal. Dority pravi, da čeprav filmskemu scenariju manjka fizični obseg starega Deadwooda, pa je njegova "emocionalna in filozofska teža gromozanska".



Serija, ki jo je HBO predvajal tri sezone med letoma 2004 in 2006, je naglo postala minikult, ki je zadovoljil predvsem zahtevnejše gledalce, saj je bil tempo razmeroma počasen, Milch pa je serijo gradil na izjemnih dialogih, ki so zveneli, kot da bi Shakespeare končal na Divjem zahodu - in se ne bi brzdal pri jeziku.

Rekord kletvic

Deadwood je namreč znan tudi po rekordni rabi kletvice "fuck" - ta je bila izrečena kar 2.980-krat, največkrat jo je izrekel lastnik saluna/bordela Ala Swearengena v podobi britanskega igralca Iana McShana, ki ga trenutno lahko gledamo v Ameriških bogovih. Ni treba poudarjati, da so bili nazorni tudi tako prizori med rjuhami kot tudi prizori nasilja (tudi po desetletju ostane v spominu prizor krmljenja prašičev s truplom).

A v nasprotju z nekaterimi drugimi serijami, ki se ponašajo s tovrstnimi rekordi, Deadwood ni bil zgolj gola TV-provokacija, ampak verjetno najbolj veren in neozaljšan pogled na obdobje osvajanja ameriškega zahoda, konkretno Black Hillsov v Južni Dakoti, kjer so svoj pečat pustili Wild Bill, Calamity Jane in drugi, ki imajo danes skorajda mitski status.

Kot smo zapisali v recenziji serije pred leti, ko jo je predvajala tudi naša televizija: "Deadwood je morda ena najizvirnejših serij zadnjih let in tako čudovito pristno zajame duh Divjega zahoda in dodelane, čudaške, unikatne like resničnega pionirskega mesta v Južni Dakoti, da ob njej vesterni Johna Wayna delujejo kot amaterske šolske predstave."

Ameriški filmski kritik Matt Zoller Seitz, urednik strani RogerEbert.com, je dejal celo, da je Deadwood "najboljša TV-serija vseh časov".

Prezgoden konec

A tudi vsesplošna hvala in goreča četica oboževalcev Deadwooda nista bili dovolj, da bi se serija obdržala. HBO je leta 2006 zaradi slabe gledanosti sporočil, da za zdaj ne bo naročil četrte sezone, ni pa zaprl vrat za morebitno nadaljevanje - nekje v prihodnosti.

V naslednjih letih so TV-hiša in ustvarjalci brez konkretnih potrdil še budili upanje gledalcev z napovedjo dveh dvournih TV-filmov, a iz tega ni bilo nič in leta 2009 je McShane v oddaji Daily Show Jona Stewarta izjavil, da je "Deadwood mrtev". Leta 2011 so nato govorice o morebitni oživitvi Deadwooda znova vzniknile, leta 2015 pa sta se HBO in Milch tudi konkretno začela znova pogovarjati o Deadwoodu.

Aprila je nato McShane za TVLine povedal, da je Milch HBO-ju izročil scenarij za dvourni film. "Scenarij je bil HBO-ju izročen. Če ne postrežejo s končnim izdelkom, krivite njih," je dejal in dodal, da bi se ob morebitnem snemanju vrnila tudi celotna igralska zasedba iz izvirnika.

Milch tudi s Pravim detektivom?

72-letni Milch, ki mu je serija Newyorški policisti (NYPD Blue) prinesla tri emmyje, sicer velja za izjemnega tekstopisca, a po Deadwoodu se nikdar ni zares vrnil na konja. Serija John iz Cincinnatija (2007) je bila slabše sprejeta in je bila po eni sezoni ukinjena, podobno razočaranje je bila serija Luck z Dustinom Hoffmanom (2011-2012).

Za nameček pa naj bi samotarski filmar v maniri svojih likov iz Deadwooda zapadel še v kockarske dolgove. Pred kratkim so sicer zakrožile govorice, da naj bi Milch za HBO skupaj z ustvarjalcem serije Nicom Pizzolattom pripravljal novo, tretjo sezono Pravega detektiva. A tudi to ostaja za zdaj še v zraku, potem ko druga sezona (2015) nikakor ni bila dorasla izvrstni prvi (2014).

