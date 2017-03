Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Film vam bo, če niste navdušeni nad 'hipstersko' estetiko, gotovo šel vsaj malce na živce, pravijo recenzenti. Foto: Tribeca Film Festival Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vsa ta panika: Kaj se v resnici dogaja v glavah najstnic?

Dokumentarec o odraščanju da besedo odraščajočim

27. marec 2017 ob 14:54

"Nočem se postarati. To je najstrašnejša stvar na vsem svetu," v nekem trenutku reče Ginger Leigh Ryan, ena izmed deklet iz dokumentarca All This Panic.

Film, ki se odvija v brooklynski soseski Clinton Hill, je režirala nekdanja modna fotografinja Jenny Gage, za filmsko fotografijo pa je poskrbel njen mož Tom Betterton. V triletnem obdobju sta s kamero sledila sedmim najstnicam, najboljšima prijateljicama Leni in Ginger ter njunim sošolkam Sage, Olivii and Ivy, pa Gingerini mlajši sestri Dusty in Dustyjini najboljši prijateljici Delii.

Pri reviji i-D so film označili za "morda najiskrenejši dokumentarec o najstnicah vseh časov". Kot pišejo pri Guardianu, gre resda za drzno trditev, a film resnično dobro izrazi čustveno intenzivnost tega, kaj pomeni biti najstnica, od večine drugih filmov o odraščanju pa se razlikuje predvsem po tem, da dekletom dovoljuje, da o svojih izkušnjah spregovorijo same, po lastnih besedah.

Jenny Gage dekleta jemlje resno in želi slišati, kaj imajo za povedati o svetu in svojem mestu v njem. Snemala jih je med eksperimentiranjem z zmenki in popivanjem, a se hkrati ne ustraši resnejših težav, na primer Lenine težavne družine in kočljivih financ, Gingerine odločitve, da ne gre študirat, in Olivijinega razkritja, da je istospolno usmerjena.

Pri Guardianu opozarjajo, da film morda ne bo po okusu vseh, saj se na trenutke preveč zanaša na "Instagram estetiko" in je mestoma klavstrofobičen, a usmerja veliko pozornost na podrobnosti, ki so na videz majhne, pri 16 pa še kako pomembne.

Prilagamo napovednik 79-minutnega filma, ki so ga premierno predvajali na lanski izdaji festivala Tribeca.

