Z uporabo aplikacije Street View si lahko uporabniki strani ogledajo notranjost slovite Modre hiše, v kateri je Frida Kahlo živela v Mehiki, druga aplikacija pa omogoča podroben ogled določenih del s pomočjo povečave. Foto: Reuters Barbika sama po sebi je ikona ameriške popkulture. V preteklosti je bila že večkrat tarča kritik, češ da poveličuje nerealistične ideale za žensko telo in potrošniški način življenja. Frida Kahlo je bila, ironično, celo življenje precej goreča komunistka. V svoji umetnosti je načenjala teme postkolonializma, spola, razredov in rase v mehiški družbi. Umrla je leta 1954, preden je prva barbika sploh prišla na tržišče. Foto: Mattel "Pri projektih, ki k Fridi pristopajo s kulturne plati, ki temtizirajo njeno življenje in delo, z veseljem sodelujem," poudarja umetničina pranečakinja Cristina Kahlo. Foto: Reuters Frida Kahlo se je pridružila študentskim revolucionarjem, umetnikom in intelektualcem, ki so v komunizmu videli rešitev za Mehiko. Foto: EPA

Vsak hoče delček Fride Kahlo, dedičem pa zapuščina polzi iz rok

Dve veji družine sprti med sabo, majice s Frido pa se prodajajo naprej

3. junij 2018 ob 17:03

Mexico City - MMC RTV SLO

Temna kita, cvetje v laseh, v hipu prepoznavne košate obrvi: Frida Kahlo bi sama najbrž težko verjela, kako velika popkulturna ikona je še desetletja po svoji smrti. Njena podoba prodaja majice, plakate, magnetke in barbike. Številnim umetnostnim zgodovinarjem (in Fridinim potomcem) pa je žal, da je bila velika umetnica zreducirana na potrošniški objekt, na skupek prepoznavnih potez, ki so zasenčile njeno ustvarjanje.

Polemika, ki nikakor ni nova, se je na novo razplamtela letos okrog dneva žena, ko je podjetje Mattel na trg poslalo serijo lutk markantnih žensk, med katerimi je bila tudi Frida Kahlo. Umetničinim potomcem se je zdelo, da je premalo podobna resnični Fridi ter da podjetje sploh ne bi smelo tržiti njene podobe. Pozneje so lutko umaknili iz mehiških trgovin.

Najbrž je precej varno sklepati, da tudi umetnica sama, ki je imela zelo tesen odnos z marksistom Levom Trockim, ne bi privolila v tako komercializacijo svojega imena. Akademiki pa opozarjajo še, da ne more noben spominek zares ujeti kompleksne dediščine radikalne umetnice, feministične vzornice, goreče feministke, LGBTQ ikone in telesno šibke posameznice, ki je svojo bolečino preusmerjala v slikarstvo.

"Frida Kahlo ni znamka, ni produkt ... Frida Kahlo ni igrača," kategorično zatrjuje fotografinja Cristina Kahlo, ki je njena pranečakinja. "Za nas je ključnega pomena, da ohranimo podobo velike slikarke."

Google digitaliziral najslavnejše slike

Preusmerjanju pozornosti nazaj na delo je posvečen Googlov novi projekt: v sodelovanju z družino Kahlo so del aplikacije Umetnost in kultura posvetili življenju in delu mehiške slikarke. S pomočjo 33 svetovnih muzejev so digitalizirali njena najslavnejša dela, dnevniške zapise in skice ter ljudem omogočili virtualni obisk slavne "modre hiše" v Mexico Cityju, kjer sta živela Frida in Diego.

Ameriška umetnica Alexa meade in mehiška glasbenica Ely Guerra sta skupaj ustvarili "živo umetnino", ki se poklanja Kahlovi, projekt se je odvijal s pomočjo umetničine pravnjukinje. "Pri projektih, ki k Fridi pristopajo s kulturne plati, ki temtizirajo njeno življenje in delo, z veseljem sodelujem," je pristavila Cristina.

Muzeji in kulturne inštitucije, ki so sodelovali z Googlom, so obdržali vse avtorske pravice za svoja dela, niso pa zahtevali plačila od Googla. Trust, ki ga nadzira Mehiška banka in vodi muzeje, posvečene delu slavnega zakonskega para, je ustanovil že Diego Rivera.



Sodna drama v Mehiki

Težje pa je nadzorovati "znamko" in imidž mehiške slikarke. V začetku novega tisočletja je ena od slikarkinih nečakinj, Isolda Romero, pravice za uporabo znamke prodala podjetju, ki nosi ime Frida Kahlo Corporation. Prav ta korporacija je pristala na produkcijo Mattelove tematske barbike, ki je pomladi razburila del javnosti.

Mehiško sodišče je nato v primeru, ki ga je sprožila umetničina družina, prepovedalo prodajo vseh izdelkov Korporacije Fride Kahlo v Mehiki, tudi omenjene barbike, češ da je lutka najbolj jasen primer tega, kako korporacija deluje brez posvetovanja z dediči. Mattel je vložil zahtevek za razveljavitev te prepovedi, končna odločitev pa bo znana v juniju.

Korporacija Fride Kahlo medtem toži Isoldo Romero, češ da je kršila njihovo pogodbo, ker je na lastno pest prodajala izdelke z umetničino znamko.

