Vsi namigi v novem napovedniku Poslednjega Jedija

Norija Vojne zvezd se žačenja: nov film prihaja decembra

10. oktober 2017 ob 17:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Studio LucasFilm je objavil novi napovednik za Poslednjega Jedija, osmi film v franšizi Vojna zvezd. Zdi se, da sta režiser Rian Johnson in direktor fotografije Steve Yedlin ustvarila vizualno morda najbolj markantne prizore od spopada na zasneženem planetu Hoth (Imperij vrača udarec).

Seveda je že skoraj pravilo, da mora vsak naslednji del Vojne zvezd prekositi predhodnike, a ponavadi produkcijska ekipa to doseže z naprednejšimi vesoljskimi plovili, večjimi eksplozijami in duhovitimi kreaturami v stranskih vlogah. Napovednik za Poslednjega Jedija ima vse to, a se obenem prvič v zgodovini serije zanaša tudi na preproste, a vizualno močne kontraste: silhueta črnega Kyla Rena na rdečem ozadju je lep primer take estetike. Bitke v vesolju so na prvi pogled videti manj hipertrofirane in nepregledne ter zato bolj zanimive kot v nekaterih prejšnjih filmih; kompozicija vsakega prizora je očitno premišljena s skoraj matematično natančnostjo. (Za ljubitelje "klasike" so tu tudi klasični elementi sage: dramatičen spoad med Finnom (John Boyega) in Phasmo (Gwendoline Christie) ter nova bitja, mali kosmati porgi, ki so videti kot prenovljeni ewoki za mlajšo generacijo.

In nenazadnje: za hip se na ekranu pojavi generalka Leia, zdaj žal že pokojna Carrie Fisher, ki je pred svojo smrtjo lani posnela že vse prizore za novi film.

Napovednik je vsekakor zmontiran tako, da zbuja vtis, da nam je razkril nekaj pomembnih elementov zgodbe. Mislimo pa, da gre morda za namerno zavajanje, saj LucasFilm vse detajle o zgodbi praviloma skriva do premiere. "Ko sem te našel, sem v tebi videl prvinsko, neukročeno moč. In še onkraj tega ...Nekaj res posebnega." Te besede zarenči Snoke (Andy Serkis), vrhovni vodja Prvega reda, ki ga tako prvič natančneje vidimo. Ima s temi besedami v mislih Kyla Rena (Adam Driver), vnuka Dartha Vaderja, ki ga vidimo v predhodnih kadrih, ali pa Rey (Daisy Ridley), ki se na ekranu pojavi takoj zatem?

Rey vidimo med treningom na samotnem otoku, kjer je leta v izgnanstvu preživljal Luke Skywalker (Mark Hamill). "Tako golo moč sem enkrat že videl," izjavi Luke mrakobno, očitno s Kylom v mislih. "Takrat me to ni dovolj prestrašilo. Zdaj me je."

Bo Kylo Ren tudi krvnik svoje mame?

"Naj prihodnost umre," izdavi Ren, ki se podaja v novo bitko. "Ubij jo, če je treba." V naslednjem kadru vidimo njegovo mamo, Leio. Bo Ren tudi njo pokončal na podobno neusmiljen način, kot je v prejšnjem filmu svojega očeta, Hana Sola? "To je edini način, da postaneš, kar ti je bilo usojeno," pravi. Zdi se že tako.

Poslednji Jedi v kinematografe prihaja 14. decembra. Pri Disneyu si najbrž će manejo roke: prejšnji film, Sila se prebuja, je zaslužil več kot dve milijardi dolarjev. Lanski Rogue One, obzgodba osnovne premice sage, se je več kot solidno odrezal z milijardnim zaslužkom. (Nobena od teh številk ne vključuje zaslužka od prodaje igrač in predvajanja na zahtevo.)

Pod novico si lahko ogledate napovednik in pa še nekaj tvitov na to temo, ki so se nam zdeli duhoviti.

The moment you realize you need to buy enough Kleenex for the whole theater #TheLastJedi pic.twitter.com/fqO70zDvbq — Ziggy (@mrjafri) October 10, 2017

If even one Porg dies, I will fucking burn the Star Wars franchise to the ground pic.twitter.com/0l7a2BtFsG — ☕netw3rk (@netw3rk) October 10, 2017

Me in the next couple of days analyzing clues from #TheLastJedi trailer pic.twitter.com/mFZbYom7ZV — AHS (@SeraphArdor) October 10, 2017

this live action Pokémon movie is looking great pic.twitter.com/kYPgpea25A — spooky daddy™

A. J.