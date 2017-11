Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med deli, ki jih bo mogoče videti v Abu Dabiju, sta tudi ženski portret Leonarda da Vincija La Belle Ferronniere iz muzeja Louvre in avtoportret Vincenta van Gogha iz zbirke Muzeja d'Orsay. In čeprav v galeriji Louvre Abu Dabi ne bo manjkalo Rodinov in Gauguinov, bo jedro muzejske postavitve predstavitev starodavnih civilizacij. Predstavljen bo cel lok stvaritev od mezopotamske umetnosti pa do postimpresionističnih mojstrovin. Foto: Reuters Vstopnina za muzej bo znašala 60 dirhamov (dobrih 14 evrov). Vseh pet tisoč vstopnic za otvoritveni dan je že razprodanih. Foto: Reuters Galerijo, ki so jo zgradili po načrtih Pritzkerjevega nagrajenca Jeana Nouvela, krasi veličastna, ogromna kupola. Njen zunanji plašč krasi 4.481 zvezd. Vzorec, ki ga na kupoli s premerom 180 metrov ustvarjajo kovinske zvezde, v notranjosti riše svetlobni vzorec v obliki palmovih dreves. Foto: Reuters Sorodne novice Arhitekt zanika obtožbe o neetični gradnji Louvra v Abu Dabiju Louvre Abu Dabi vrata odpira novembra; nobena umetnost ne bo "prepovedana" Dodaj v

Vzhod sreča Zahod: Louvre v Abu Dabiju odpira vrata

Uradno odprtje v soboto

7. november 2017 ob 17:07,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 17:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto bo vendarle vrata za javnost odprla abudabijska izpostava muzeja Louvre. Prestolnica Združenih arabskih emiratov se skuša z novo pridobitvijo vpisati na kulturni zemljevid sveta in s stotinami umetnin pritegniti turiste z vseh celin.

Muzej, ki ga s treh strani obdaja voda, je stalni dom za približno 600 umetnin, poleg tega pa so si še 300 del izposodili od vodilnih francoskih institucij. Med njimi so platna velikanov klasične in sodobne umetnosti, kakršni so Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Pablo Picasso in Cy Twombly.

Častni gost na odprtju bo francoski predsednik Emmanuel Macron, svoj prihod je potrdilo tudi več drugih tujih državnikov. "To je veliko več kot samo muzej. To je središče miru, sprejemanja, strpnosti in izobrazbe," je ponosno poudaril Mohamed Al Mubarak, predstojnik ministrstva za kulturo in turizem v Abu Dabiju.

Med stalnimi instalacijami v novem muzeju so med drugim kip iz delavnice Augusta Rodina, orjaško drevo iz brona z listi iz ogledal, ki ga je izdelal Italijan Giuseppe Penone, in trije napisi, vgravirani v kamnite zidove. Zgodovinska besedila iz regije je za svojo instalacijo uporabila ameriška konceptualna umetnica Jenny Holzer.

In nato so tu še artefakti neprecenljive vrednosti. Med njimi izstopa kip sfinge, ki datira v 6. stoletja pr. n. št., doprsni kip Aleksandra Velikega in 13 fragmentov starodavnega friza, s katerega se da razbrati odlomke iz Korana.

Med slikami je na častnem mestu platno Leonarda da Vincija, La Belle Ferronniere ali Portret neznanke, ki je nastal med letoma 1495 in 1499. Platno, ki je pred kratkim prestalo proces temeljite prenove, je izposojeno od originalnega Louvra v Parizu.

Koncept abudabijskega Louvra je sad mednarodnega dogovora iz leta 2007, ki sta ga podpisala Francija in Abu Dabi. Odpreti bi se moral že leta 2012, a so gradnjo upočasnile svetovna gospodarska kriza, nato pa še nizke cene nafte, zaradi katerih so morali Združeni arabski emirati zajeziti trošenje denarja.

Dragocenosti iz arabskega sveta

Louvre v Abu Dabiju ima partnerstva s številnimi kulturnimi institucijami v arabskem svetu, od katerih si bo izposodil 28 pomembnih del. Med njimi je denimo osem tisoč let stara, dvoglava skulptura iz Jordanije, ki se imenuje Ain Ghazal, pa 400 srebrnikov iz Omana in prazgodovinsko kamnito orodje, ki so ga izkopali v Savdski Arabiji.

Abudabijci, ki so v megalomanski projekt vložili milijardo dolarjev, seveda upajo, da so zgradili novo središče kulturnega turizma v svetovnem merilu. V nastajajoči kulturni četrti na otoku Saadijat načrtujejo še dva velika muzeja, abudabijsko izpostavo Guggenheimovega muzeja in pa Narodni muzej Zayed. Že zdaj v tej četrti potekajo umetniški sejmi, različne razstave in performansi. "Kultura je tisti element, ki nas bo ločil od drugih," je prepričan Saif Said Gobaš, generalni direktor oddelka za kulturo in turizem v emiratu. "Pritegnili bomo drugo vrsto popotnikov."

Vstopnina za muzej bo znašala 60 dirhamov (dobrih 14 evrov). Vseh pet tisoč vstopnic za otvoritveni dan je že razprodanih.

A. J.