Vzorni Dr. Oetker vrnil v času nacizma zaplenjeni portret

Platno flamskega slikarja Anthonisa van Dycka

26. januar 2017 ob 12:08

Bielefeld - MMC RTV SLO

Družinsko podjetje Dr. Oetker bo vrnilo v času nacizma zaplenjeno sliko dedinji judovskega zbiratelja umetnosti Jacquesa Goudstikkera. Gre za delo flamskega slikarja Anthonisa van Dycka, naslovljeno Portret Adriaena Moensa.

Portret starega mojstra iz Antwerpna je eno izmed štirih umetniških del iz obsežne zbirke, za katera je strokovnjakinja za identificiranje izvora umetnin ugotovila, da najverjetneje spadajo v nabor med nacionalsocializmom zaplenjenih del. Že pred dvema tednoma pa so v podjetju Dr. Oetker napovedali vrnitev platna nemškega slikarja Hansa Thome.

Dr. Oetker prečesal svojo zbirko

V družinskem podjetju so v letu opravili revizijo 2015 celotne umetniške zbirke, ki je v njihovi lasti. Želeli so namreč izvedeti, ali so med njimi tudi dela, ki so jih prejšnji lastniki izgubili z razlastitvijo, prisilno prodajo ali zaradi preganjanja.

Portret Adriaena Moensa, ki je nastal leta 1628, bo sedaj romal v roke Marei von Saher, hčere in edine dedinje priznanega nizozemskega trgovca z umetninami Jacquesa Goudstikkerja. Zbirka, ki jo je pustil za seboj, velja za pomembno zbirko starih nizozemskih mojstrov vse od 15. do 19. stoletja. V rokah nacistov pa je pristala leta 1940, ko so ti zavzeli državo in je zbiratelj z družino moral zbežati.

Za drobiž prodana zbirka

Goudstikkerjevo osebje je nato prodalo vse njegovo imetje - vključno z več kot tisoč slikami - za smešno nizko ceno 2,5 milijona guldnov. In novi lastniki? Nihče drug kot nacistični feldmaršal Hermann Göring in njegovi zaupniki. Goudstikker pa se je smrtno ponesrečil na ladji, ki naj bi ga odvedla v izgnanstvo.

Del zbirke je bil nato po vojni dodeljen Nizozemski. Rudolf-Avgust Oetker, ki je zaslužen za oblikovanje jedra umetnostne zbirke podjetja, je dotični portret pridobil leta 1956. V dobri veri ga je kupil od trgovca z umetninami, potem ko ga je temu prodala nizozemska vlada, so sporočili iz Dr. Oetkerja.

Podjetje se je pri tej vrnitvi umetnine ravnalo po t.i. mednarodnih washingtonskih načelih, ki urejajo vračanje umetnin ali finančno nadomestilo, čeprav ta načela pravzaprav veljajo le za javne institucije. Zato velja ravnanje tega družinskega podjetja iz Bielefelda za zgleden angažma, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

P. G.