Wagner v pismu o "destruktivnem vplivu Judov na moderno kulturo"

Antisemitsko pismo kupil judovski zbiratelj

25. april 2018 ob 21:57

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters

Pismo, polno antisemitske vsebine, ki ga je napisal slavni nemški skladatelj Richard Wagner, so na dražbi v Izraelu za 34.000 dolarjev prodali zbiralcu judovskega rodu iz Švice, so sporočili iz dražbene hiše.

Na štirih straneh, ki jih je zob časa rahlo porumenel, se razprostira pismo izpod peresa slavnega skladatelja Richarda Wagnerja, ki ga je napisal francoskemu filozofu Edouardu Schureju, je pojasnil Meron Eren iz dražbene hiše Kedem, ki je pismo prodala. Pri nacistih izredno priljubljeni nemški skladatelj je pismo napisal v Luzernu v Švici leta 1869. Kupčeve identitete niso razkrili, znano je le to, da gre za zbiralca judovskega rodu iz Švice.

V pismu Wagner poskuša francoskemu filozofu pojasniti svoje ideje iz antisemitskega eseja Judovstvo v glasbi in ob tem zapiše, da Francozi v nasprotju z Nemci niso bili sposobni prepoznati "destruktivnega vpliva judovskega duha na moderno kulturo".

Wagner, čigar opere so se v zgodovino zapisale kot mojstrovine, je bil najljubši skladatelj Adolfa Hitlerja, pri nacistih pa ni bil priljubljen zgolj zaradi glasbe, pač pa tudi zaradi svojih antisemitskih spisov in ideologije. Slavni skladatelj je umrl leta 1883 v Benetkah, več kot šest let preden se je Hitler rodil v mestecu Braunau v Avstriji.

"Presenetljivo je, da je pismo dal na dražbo zbiratelj iz Izraela, ki ga je najverjetneje kupil na eni izmed dražb v Evropi pred kakšnimi 10 oz. 20 leti," je še pojasnil Eren in dodal, da je bila prodaja antisemitskega pisma v Izraelu kar "problematična", a različni zbiralci, zaljubljeni v to obdobje zgodovine, pa tudi muzeji, ki se osredotočajo na strahote holokavsta in sovraštva do Judov, so pokazali veliko zanimanje. "Mislim, da je prav, da se pismo ohrani," je sklenil.

Wagnerjeva glasba se v Izraelu izredno redko predvaja, saj vzbuja živ spomin na strašno obdobje holokavsta, a nekateri vodilni glasbeniki v Izraelu so že pozvali h koncu te neuradne "prepovedi".

G. K., foto: Reuters