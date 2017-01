Willem Dafoe med zvezde novega Umora v Orient ekspresu

Igral bo gospoda Hardmana

9. januar 2017 ob 20:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

V novi priredbi slavne britanske pisateljice kriminalk Agathe Christie Umor v Orient ekspresu, ki jo pripravlja britanski režiser Kenneth Barangh, se je zvezdniški zasedbi pridružil tudi Willem Dafoe.

Glavno vlogo detektiva Hercula Poirota, ki na znamenitem vlaku preiskuje umor premožnega Američana, bo odigral Kenneth Branagh. Penelope Cruz se je igralski zasedbi pridružila pred kratkim, v njej pa so še Michael Pena, Leslie Odom mlajši in Tom Bateman. Dafoe bo upodobil gospoda Hardmana, potnika, ki bi lahko imel globljo vez z žrtvijo, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. V igralski zasedbi hollywoodskih filmskih zvezd so med drugim tudi Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Johnny Depp in Josh Gad.

Film nastaja pod okriljem studia 20th Century Fox, scenarij je napisal Michael Green, med producenti pa je tudi Ridley Scott. Produkcija se je po poročanju specializirane revije The Hollywood Reporter začela novembra lani v Londonu.

Slavno kriminalko Agathe Christie iz leta 1934 je na filmsko platno sicer že prenesel režiser Sidney Lumet leta 1974. Zanj je pred kamero pridobil Lauren Bacall, Alberta Finneyja in Seana Conneryja, v stranski vlogi pa je blestela Ingrid Bergman, ki je zanjo prejela tudi oskarja. Film je imel še pet drugih nominacij za nagrado, v njem pa so med drugim zaigrali še Jacqueline Bisset, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave in Michael York.

G. K.