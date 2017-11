Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nemški pesnik, kantavtor in aktivist Wolf Biermann je bil prejšnji teden osrednji gost letošnjega Slovenskega knjižnega sejma. Foto: EPA Sorodne novice "Mati je želela, da rešim človeštvo in zgradim komunizem, in to malo uslugo sem ji želel narediti" Dodaj v

Wolf Biermann

1936

29. november 2017 ob 21:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svet seveda moram izboljševati, s trudom in smelostjo; moramo ga izboljšati, vendar pa si ga ne smemo prizadevati rešiti. Kdor ga poskuša rešiti, je uničevalec človeštva. To je moje mnenje. Strah me je rešiteljev sveta, ne glede na to, v kakšnem kostumu tekajo naokoli.

Maja Kač