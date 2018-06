Woody Allen o sebi meni, da bi moral veljati za ambasadorja kampanje #MeToo

Woody Allen se je naposled pripravljen pogovarjati o gibanju #MeToo. Prepričan je, da bi moral po zaslugi svoje "čudovite preteklosti" z ženskami veljati za zgled oz. ambasadorja gibanja, ki se bori proti spolnim zlorabam v filmski industriji.

V intervjuju za argentinsko televizijsko oddajo Periodismo para todos je moral kultni režiser naravnost odgovoriti na vprašanje, ali je kaj resnice na obtožbah, da je spolno zlorabil svojo hčerko Dylan Farrow. "Seveda ne, to je noro," je izjavil Allen. "Primer so oblasti podrobno pregledale pred 25 leti in vsi so prišli do zaključka, da to ni res. To je bilo konec in živel sem naprej. Grozno je, da človeka potem obtožijo česa takega. Družinski človek sem in imam svoje otroke." (Na tem mestu je treba dodati, da nikoli ni bilo zaključka, da je Allen nedolžen - le zaključek, da bi nadaljna preiskava preveč škodovala dekličinemu duševnemu stanju.)

Stare obtožbe proti Allenu so mediji iz arhivov privlekli, ko so začele številne zvezdnice razkrivati spolno nadlegovanje Harveya Weinsteina in drugi vplivnih osebnosti v industriji. V tem kontekstu so številni igralci izjavile, da jim je danes žal, da so kdaj sodelovali z Woodyjem Allenom - med njimi denimo Greta Gerwig, Ellen Page, Timothee Chalamet in Colin Firth.

Ena obtožba je premalo za kredibilnost?"Vsi hočemo, da se doseže pravico," zdaj pravi 82-letnik. "Če se danes zgodi kaj takega, kot je gibanje #MeToo, navijaš žanje, želiš si, da bi bili vsi ti grozni nadlegovalci kaznovani. To se mi zdi dobro." Jezi pa ga, da se njegovo ime omenja vzporedno z moškimi, obtoženimi spolnega nasilja, saj je njega obtoževala "ena sama ženska v boju za skrbništvo za otroka". Nasprotno, Allen verjame, da bi gibanje v njem moralo prepoznati zaveznika.

"Saj pravim, da sem velik advokat gibanja #MeeToo. če ljudje nadlegujejo nedolžne moške in ženske, je prav, da se jih razkrije. Veste, jaz bi moral biti ambasador tega gibanja. S filmi se ukvarjam že več kot 50 let. Sodeloval sem s stotinami igralk in niti ena - nobena slavna, nobena zvezdnica, nobena začetnica - me ni nikoli obtožila neprimernega vedenja. Vedno smo imeli čudovite skupne zgodbe."

Moses in Dylan na nasprotnih bregovih

Lani je neki izjavi za javnost Allen Weinsteina opisal kot "žalostnega, bolnega moža". Prejšnji mesec je režiserja v objavi na blogu branil tudi njegov sin Moses Farrow, ki je zgodbo svoje sestre odpisal kot "diskreditirano obtožbo", svojo mamo Mio Farrow obtožuje zlorabe in "pranja možganov". Dylan Farrow se je na objavo odzvala, češ da je bil zapis "skrajno boleč".

Ker je Moses podobno stališče izrazil že lani v svoji knjigi, je Mia Farrow takrat podala izjavo za javnost: "Moses je odrezal celo svojo družino, vključno z nekdanjo ženo, ki je bila noseča, ko je odšel. Srce parajoče in nerazumljivo je, zakaj si izmišljuje te stvari, morda zato, da bi ustregel Woodyju. Vsi ga imamo radi in ga zelo pogrešamo."

Allen je, kot po navadi, tik pred premiero novega filma - a usoda romantične drame A Rainy Day in New York je negotova, saj so se mu zvezdniki Timothée Chalamet, Selena Gomez in Rebecca Hall javno odrekli ter svoje honorarje darovali dobrodelnim organizacijam. Datum premiere zaenkrat še ni bil določen.

