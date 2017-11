Yanis Varoufakis med najboljšimi mladinskimi pisci Slovenskega knjižnega sejma

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ta svet je lahko boljši je Varufakisovo delo za mladostnike, ki je izšlo leta 2013, naslovil pa ga je na svojo najstniško hčerko. V njem skuša Varufakis preprosto, vendar ekonomsko utemeljeno odraščajoči mladini pojasniti ključne ekonomske pojme delovanja sodobnega globalnega gospodarstva, ob tem pa skozi prizmo zgodovinskega razvoja razjasniti, kako je prišlo do nastanka sedanje, v mnogih pogledih vse bolj tržno ustrojene družbe. Foto: Reuters V proznem prvencu Evangelij za pitbule Jiřija Bezlaja pripoveduje svojo zgodbo dijakinja tik pred maturo. Govori v svojem slengu, preskakuje s teme na temo. Na koncu se na videz nepovezano »nakladanje« preplete med seboj, postopoma razberemo, kaj je vzrok zanjeno pekočo bolečino v želodcu in za neuspeli poskus samomora Foto: Mladinska knjiga Prva izdaja pesmarice, Oblike sveta, je vsebovala sedemdeset pesniških oblik (med katerimi jih je bilo sedemnajst prvič uporabljenih vslovenščini), druga izdaja, Oblike srca, je obsegala že sto štirideset oblik (od tega štirideset takih, ki so prvič zaživele v slovenščini),pričujoča tretja izdaja, Oblike duha, pa – skupaj z vsemi obravnavanimi zvrstmi, podzvrstmi in pesniškimi postopki – pokriva dvestodvajset oblik (med njimi šestdeset v slovenščini prvič upesnjenih form in šestnajst oblik, ki jih je avtor sam izumil). Foto: Mladinska knjiga Sorodne novice Slovenski knjižni sejem: ker je knjiga še vedno najmočnejše orožje Dodaj v

22. november 2017 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Slovenskem knjižnem sejmu so nagradili najboljše mladinske knjige iz leta 2016. Priznanja zlata hruška so prejela dela Evangelij za pitbule Jiržija Bezlaja, Oblike duha Borisa A. Novaka, Vsi si želimo nebes Els Beerten in Ta svet je lahko boljši Yanisa Varoufakisa.

Znak za kakovost zlata hruška je za svoje izdaje prejelo 25 založb.

Delo Evangelij za pitbule Jiržija Bezlaja (Mladinska knjiga) je prejelo priznanje zlata hruška za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo. Kot piše v utemeljitvi, v našem okolju, ki je "umetni raj", mnoge mladinske pripovedi kričijo, da bi preglasile njegovo všečno pogubnost. Tudi prvenec Evangelij za pitbule je tak krič. V njem "nesramežljivi zapisi brutalnega zapijanja, spolnih odnosov in čustvovanja mladih niso prostaški, ampak resnicoljubni opisi sveta, v katerem živimo". Razkrinkavajo dvoličnost in diktat, ki z neizprosnostjo pitbulov trdno držita svojo žrtev - znanje. "Pripovedujejo, da je svet eden, da kar na tem planetu kvari, škoduje ali uničuje odrasle, hkrati to direktno in nepreklicno počne tudi otrokom."

Oblike duha: zakladnica pesniških oblik, ki jo je napisal Boris A. Novak in ilustriral Marjan Manček (Mladinska knjiga), je znanstveno-poetično delo in organsko nadaljevanje knjig Oblike sveta (1991) in Oblike srca (1997). Priznanje zlata hruška je dobilo za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo. Ta "pesmarica pesniških oblik" združuje svet znanstvenika in srce pesnika v sozvočje duha, ki ga v svetovni literaturi ne poznamo v tolikšnem obsegu in s takim zvenom. Avtorjeve izvirne stvaritve predstavljajo 220 pesniških oblik - "temeljnih načinov bivanja pesmi". S pesniškim, ilustratorskim in strokovnim bogastvom enovita monografija daje slovenski mladini in slovenski kulturi izjemen "zven pomenu besede in besednim zvenom nove pomene", piše v utemeljitvi.

Vsi si želimo nebes flamske pisateljice Els Beerten v prevodu Stane Anželj (Cankarjeva založba) je dobitnica zlate hruške za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo. Izvirna pripoved flamske pisateljice skuša še vedno živim ranam 2. svetovne vojne dati neko razumno nehanje in z njim možen premislek za bodočnost. S pripovedjo o mladini, ki so jo odrasli načrtno zapeljali, da so se iz domoljubja pridružili nacistom, in o tistih, ki so po vojni postali narodni heroji, avtorica opozarja, da sta resnicoljubnost in človekoljubje edino sredstvo proti manipulacijam, ki nas vodijo v katastrofe. Odličen prevod v slovenščino ponuja naši mladini tudi razmislek o slovenski travmi izdajalcev in herojev brez ideoloških predznakov, piše v utemeljitvi.

Delo Ta svet je lahko boljši, ki ga je napisal Yanis Varoufakis in prevedla Jelena Isak Kres (Cankarjeva založba), pa je priznanje zlata hruška dobilo za prevedeno mladinsko poučno knjigo. Grški profesor matematike in ekonomije v obliki pisem svoji hčeri razlaga ekonomijo, ki je po svojem izvoru grška beseda za gospodinjstvo, torej skrb za hišo, za preživetje družine, za smotrno delitev danih dobrin v skupnosti. Na nazoren način ji opisuje, kako danes zloraba ekonomije spreminja to spretnost človeštva v svoje nasprotje, generira krize, brezposelnost in suženjske odnose. Kot piše v utemeljitvi, njegova knjiga s pismi nagovarja vse najstnike.

Znak za kakovost zlata hruška je za svoje izdaje prejelo 25 založb, in sicer za 72 novih in 64 ponatisnjenih ali prenovljenih izdaj, so sporočili iz Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana. S projektom zlata hruška Pionirska označuje kakovostne knjige za mladino.

A. J.