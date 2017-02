Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sloviti prizor, ki se je zapisal v popkulturno zgodovino: John Lennon in Yoko ono sta v hotelski postelji v amsterdamskem Hiltonu 25. marca 1969 začela sedemdnevni protest proti vojni v Vietnamu. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Yoko Ono in John Lennon: ljubezen, kot ustvarjena za film

Biografska zgodba s sporočilom mladini

3. februar 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 10:51

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ljubezenska zveza nekdanjega Beatla Johna Lennona in umetnice Yoko Ono bo zaživela tudi na filmu, v ospredju bodo teme, kot so ljubezen, pogum in aktivizem.

Scenarij za prihajajoči projekt bo napisal priznani scenarist Anthony McCarten, avtor scenarija za odmevni biografski film o Stephenu Hawkingu z naslovom Teorija vsega. Film bo predstavil zvezdniški par v 70. letih, Lennonov odhod iz skupine The Beatles, skupno ustvarjanje glasbe in Lennonovo smrt leta 1980.

McCarten je vešč pisanja zgodb o parih, saj je zaslovel prav s scenarijem o zvezi med enim največjih človeških umov, Hawkingom, in njegovo izbranko Jane, piše britanski časnik The Guardian. (Vloga slavnega fizika, ki je že desetletja priklenjen na invalidski voziček, je igralcu Eddieju Redmayneu prinesla oskarja za najboljšega glavnega igralca, op. a.).

V ospredju filma o Lennonu in Yoko Ono bodo teme, kot so ljubezen, pogum in aktivizem. S filmom želijo po besedah producenta Michaela De Luce spodbuditi današnjo mladino, da sledi svoji viziji in se zanjo bojuje.

Lennonova mladost je že bila predstavljena v filmu Nowhere Boy – Zgodba o Johnu Lennonu leta 2009, ko je glasbenika upodobil Aaron Taylor-Johnson, prav tako je njegovo smrt tematizirala drama Poglavje 27, v kateri je v vlogi Lennonovega morilca Marka Davida Chapmana zaigral Jared Leto.

