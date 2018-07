Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Umetnica pravi, da se s tem albumom še ne bo ustavila, in že načrtuje naslednjega. Foto: EPA Sorodne novice Policija na lovu za tatico, ki je odnesla kamen Yoko Ono Dodaj v

Yoko Ono pri 85 letih pripravlja nov studijski album

Naslovila ga bo Warzone

26. julij 2018 ob 09:58

London - MMC RTV SLO, STA

Umetnica Yoko Ono je napovedala, da bo 19. oktobra izšel njen novi album Warzone, na katerega je uvrstila 13 na novo interpretiranih avtorskih skladb.

Pojasnila je, da je skladbe ustvarila med letoma 1970 in 2009, z njimi pa želi širiti sporočila miru. Med njimi je tudi znana skladba, sicer najbolj znana kot pesem zasedbe The Beatles, Imagine.

"Svet je tako zavožen. Vsi ljudje se spopadamo s težkimi stvarmi. Živimo na vojnem območju ...," je zapisala umetnica, ki sicer od 60. let prejšnjega stoletja deluje kot aktivistka proti vojni in rasizmu.

Ravno na tem temelji tudi njen album, saj gre za minimalističen zvok, da do izraza pridejo besedila pesmi, ki imajo sporočila, ki jih po njenem mnenju današnji svet najbolj potrebuje in so najbolj relevantna.

Prvi singel je oboževalcem predstavila v torek, gre pa za na novo interpretirano pesem z albuma Rising iz leta 1995. Warzone vključuje popačene zvoke streljanja in vznemirjenih živali.

Poleg tega bodo na plošči še Hell In Paradise, Now Or Never, Where Do We Go From Here, Woman Power, It's Gonna Rain, Why, Children Power, I Love All of Me, Teddy Bear, I'm Alive, I Love You Earth in Imagine.

Yoko Ono je sicer soavtorica Imagine, kar pa so ji priznali šele lani, pol stoletja po tem, ko jo je njen pokojni partner John Lennon predstavil svetu. Pesem so navdihnili zapisi iz njene konceptualne umetniške knjige z naslovom Grapefruit.

V petih desetletjih je izdala več kot 20 albumov, najnovejši pa bo izšel pri založbi Chimera Music, ki jo vodi njun sin Sean Ono Lennon. "Ni prepozno, da bi spremenili svet. Bolj kot kadar koli potrebujemo Yoko," so zatrdili njeni predstavniki. Na Japonskem rojena Newyorčanka pa je še zagotovila, da Warzone zagotovo ni njena zadnja beseda in da že pripravlja novo studijsko ploščo.

P. B.