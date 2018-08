YouTube bo omogočil plačljivo špansko serijo z Gaelom Garcio Bernalom

Prek plačljivega naročniškega kanala YouTube Premium

5. avgust 2018 ob 18:38

New York - MMC RTV SLO, STA

Spletna platforma za deljenje videovsebin YouTube se širi na področje produkcije, v kratkem tako načrtujejo pripravo serij v španskem jeziku.

V eni izmed njih naj bi nastopil priljubljeni mehiški igralec Gael Garcia Bernal, znan po vlogah v filmih Motoristov dnevnik, Slaba vzgoja, in Jaz pa tebi mamo.



Plačljivi YouTube Premium

V drugih dveh serijah v španskem jeziku naj bi nastopili kolumbijska pevka Maluma in mehiška igralka ter komedijantka Sofia Nino de Rivera.

YouTube, ki je do zdaj omogočal, da so brezplačne vsebine na platformi večinoma objavljali njegovi uporabniki, je letos ubral novo strategijo vlaganja v svoje produkcije, ki jih ponuja prek plačljivega naročniškega kanala YouTube Premium, kjer nalagajo izvirno vsebino.

40 milijonov ogledov za prvo epizodo

Maja so denimo že lansirali projekt Cobra Kai, ki je navdahnjen po filmih Karate Kid. Za prvo epizodo, ki je bila brezplačna, so zaznali 40 milijonov ogledov. Zaradi izjemnega uspeha serije so pri YouTubu zgolj po tednu dni od začetka njenega predvajanja napovedali, da bodo začeli delati drugo sezono.

Na konvenciji Comic-Con v San Diegu pa so letos julija ponudili prvi vpogled v lani napovedano znanstvenofantastično serijo Origin, ki so jo zaupali producentom nadaljevank, kot sta Krona in Skrivnostni otok.

N. Š.