Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V že pred časom natisnjeni programski knjižici navedeni urniki bodo držali, le nova prizorišča bo treba poiskati, pri čemer bodo organizatorji obiskovalcev seveda pomagali. Izpred Nebotičnika se selijo pred hotel Lev in izpred Konzorcija v Argentinski park. Foto: Gledališče Ane Monro/Luka Dakskobler Festival uličnega gledališča, ki ga prireja Gledališče Ane Monro s sedežem v Ljubljani, poteka od leta 1998, na njem se vsako leto predstavijo uveljavljene ulične skupine iz Slovenije in tujine. Ponuja tudi prostor za predstavitev še neuveljavljenim skupinam in eksperimentalnim projektom raznovrstnih žanrov. Foto: Gledališče Ane Monro/Luka Dakskobler V svoji rodni Ljubljani bo Ana Desetnica od 4. do 7. julija, na njeno povabilo pa v prestolnico z velikim rdečim cirkuškim šotorom, ki bo stal v Argentinskem parku, prihaja tudi srbsko-hrvaška umetniška iniciativa CirkoBalkana. Foto: Gledališče Ane Monro/Luka Dakskobler Dodaj v

Z Ano Desetnico po Ljubljani, ki je "danes gradbišče, jutri gledališče"

Festival se je spopadel z oviro gradbišča sredi Ljubljane

2. julij 2018 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Karavana Ane Desetnice je letos popotovanje začela v Mariboru, od srede do sobote pa se s konceptom Mesto, moja dnevna soba ustavlja v Ljubljani. Zaradi nedokončanih del na Gosposvetski cesti letos ne bo mogoča festivalska zapora Slovenske ceste, zato bodo predstave izvedene na novih prizoriščih.

Kot je napovedal direktor festivala Ana Desetnica Goro Osojnik, bo Ano Desetnico v Ljubljani letos vodil moto: "Danes še gradbišče, jutri že gledališče." Težava je namreč v tem, da so bili organizatorji festivala pred tednom dni obveščeni, da predvidene zapore Slovenske ceste, kjer bi letos še nadgradili že lani vpeljani koncept dnevne sobe, zaradi nedokončanih del na Gosposvetski ne bodo mogli izpeljati.



Županova (osebna) podpora

Osojnik je povedal, da so za pomoč prosili župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, ki jim je podporo izrekel že v začetku leta, ko jim ministrstvo za kulturo Gledališču Ane Monro ni odobrilo pravice do sofinanciranja. Udeležil se je tudi njihovega prvega "friendraisinškega" dogodka in jim namenil donacijo. V gledališču tudi ob Ani Desetnici vse, ki jih želijo podpreti, pozivajo k donacijam za t. i. Anine nove čevlje.

Kje najti nove lokacije?

Janković je idejo organizatorjev Ane Desetnice, da festival "preselijo" na že prenovljeni (a za promet še zaprti) del Gosposvetske ceste, na njihovo veliko veselje podprl. Tako bodo dogodki, ki so napovedani na prizorišču Pošta, potekali pred cerkvijo, prizorišče Nebotičnik bo po novem pred hotelom Lev, prizorišče Konzorcij pa bo v Argentinskem parku, kjer že nekaj dni stoji prepoznavni rdeči gledališki šotor, ki je v času ogrevanja pred festivalom od četrtka že sprejel prve obiskovalce.

V že pred časom natisnjeni programski knjižici navedeni urniki bodo po besedah Osojnika držali, le prizorišča bo treba poiskati, pri čemer bodo organizatorji obiskovalcem seveda pomagali, tudi s scenografijo. Glede na to, da Ana Desetnica že leta vabi na odkrivanje in oživljanje novih prostorov v mestu, je bil Osojnik vesel, da bodo tokrat, sicer po sili razmer, a vendarle, festival izpeljali na kraju, ki ga bodo uradno odprli šele ob sklepu Ane Desetnice v prestolnici.

Javni prostor postane prostor druženja

Producentka in sosnovalka programa letošnje Ane Desetnice Polona Prosen je povedala več o konceptu Mesto, moja dnevna soba: "Prizorišča festivala bi radi spremenili v prostor druženja. Obiskovalce vabimo, da se ustavijo z nami, se usedejo in tudi kaj naredijo." Za petek so denimo zasnovali piknik, ki ga bodo zaznamovale delavnice, obiskovalce pa vabijo, naj kaj pripravijo, če zmorejo, za več ljudi, in hrano prinesejo s seboj z namenom, da jo podelijo s soudeleženci sproščenega druženja v parku. K organizaciji piknika se pridružujeta tudi restavracija Slovenska hiša ter trgovina Robin Food.

Uradno odprtje šele v četrtek

Program festivala tvorijo predstave mednarodnih skupin iz vse Evrope. Dogajanje se v Ljubljani začne že v sredo ob 18.00 z več predstavami in se bo raztegnilo v pozne večerne ure. Zaradi premikov vsled menjav festivalskih prizorišč pa bo veliko odprtje festivala na sporedu v četrtek z ognjeno predstavo Zadnja simfonija v izvedbi nizozemsko-francoske skupine Cie. Doedl pred Dijaškim domom Tabor.

Že drugo leto bodo v sklopu festivala podelili nagrado urbana Ljubljana, ki je bila lani mednarodna, letos pa bo namenjena slovenski skupini. Za nagrado se poteguje deset predstav, o najboljši bo odločila mednarodna žirija.

Ana Desetnica je letos oziroma še bo poleg Maribora in Ljubljane obiskala tudi Krško, Novo Gorico, Ilirsko Bistrico, Šoštanj, Novo mesto, Sežano, Celje in Škofjo Loko. S predstavo bo v okviru Primorskega poletnega festivala v četrtek gostovala tudi v Ankaranu.

A. J.