Z božičnih drevesc so nekdaj bingljale tudi svastike in Davidove zvezde

Razstava o božičnih drevesih od 19. stoletja do danes

Nenavadna trojica angela, svastike in Kupole na skali se je znašla v naslovu razstave, ki je na ogled v Nemškem zgodovinskem muzeju in prinaša zajetno število božičnih okraskov, od katerih nekateri precej presegajo vlogo praznične dekoracije.

Razstava Angel, svastika in Kupola na skali: Božična drevesa od 19. stoletja do danes razkriva, da imajo lahko okraski tudi zelo neposreden politični pomen.

Nemški zgodovinski muzej (Deutsches Historisches Museum) v Berlinu se ponaša s precej obsežno zbirko okraskov za božična drevesa. Na ogled so postavili več kot 500 predmetov, izvirajočih vse od 19. stoletja pa do današnjih dni, ki pripovedujejo zelo različne zgodbe.

Drevesno božično okrasje ima dolgo tradicijo. Pred 19. stoletjem so na drevesa obešali jabolka, pekovske dobrote, oreščke in sladkorne paličice. Pozneje so se jim pridružile sijoče kroglice in steklena dekoracija.

Okrasje med prvo in drugo svetovno vojno

Na spremembo božičnih dekorativnih motivov je vplivala tudi prva svetovna vojna. Takrat so namesto pisanih krogel in prikupnih angelčkov uvedli okrasje v oblikah bomb in granat. Okraševali so tudi bojne ladje in letala, obstajala pa so tudi miniaturna okrašena in zapakirana božična drevesca, ki so jih z vojno pošto domači pošiljali vojakom na bojiščih.

Med drugo svetovno vojno so nacionalsocialisti božič seveda izkoristili za lastno propagando. Na razstavi je med drugim tudi na ogled plakat Hitlerjeve mladine (Hitlerjugend) iz leta 1939, na katerem so narisane božične figurice, ki marširajo pred zelenimi borovimi vejicami. Razstavljeni so tudi drevesni okraski v obliki kljukastih križev, čeprav pa ni poznana nobena fotografija, na kateri bi se videla dejanska uporaba nacističnih simbolov za drevesno dekoracijo.

Od Marxove glave do islamskega svetišča

Postavitev prinaša vse od tradicionalnih lesenih ročno izdelanih angelčkov z Rudne gore (Erzgebirge), prek obeska v obliki glave Karla Marxa, do enega zanimivejših eksponatov z razstave – okraska v obliki islamskega svetišča Kupole na skali v Jeruzalemu, ki izvira iz leta 2018. Medtem ko sijoče pisane krogle in bleščice spominjajo na potrošniški vidik božiča, pa svastike opominjajo, kako lahko režim deluje s prilagajanjem praznikov za določene namene.

Razstava Angel, svastika in Kupola na skali: Božična drevesa iz 19. stoletja do danes je v Nemškem zgodovinskem muzeju v Berlinu na ogled do 3. marca 2019.

