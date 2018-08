Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letošnji častni gost Michael Krüger, predsednik Bavarske akademije lepih umetnosti, v slovenskem prostoru ni neznan. Med drugim je tudi dolgoletni urednik založbe Carl Hanser. Foto: EPA Na festivalu se bo zvrstilo več kot 55 brezplačnih dogodkov. Foto: EPA Dodaj v

Z branjem Odprtega pisma v Evropi vrata odpirajo Dnevi poezije in vina

Posebna pozornost opusu Jureta Detele

22. avgust 2018 ob 11:55

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

V letu, ko se festival Dnevi poezije in vina 22. zapored posveča vezani besedi, bo njegov program soustvarjalo prav toliko pesnic in pesnikov. Prihajajo iz 16 držav, v središču je sodobna španska poezije, častna gosta pa sta izraelska pesnica Agi Mishol in nemški pesnik Michael Krüger.

Po uvodnih predfestivalskih dogodkih se bo zvečer letošnje dogajanje uradno začelo z branjem Odprtega pisma v Evropi. Tega bo na Vrazovem trgu na Ptuju prebrala švedska pesnica iranskih korenin Athena Farrokhzad. Odprto pismo Evropi je projekt, s katerim naslavljajo institucije, politike, medije in Evropejce o najbolj perečih družbenih temah.

Vnovično branje Jureta Detele

Pred začetkom festivala bo v knjižnici Ivana Potrča odprtje razstave in pogovor o življenju in delu pesnika Jureta Detele (1951-1992), čigar poeziji namenja festival posebno pozornost. O njegovih zbranih delih, ki so nedavno izšla pri organizatorju festivala, založbi Beletrini, bo na dogodku v ptujski knjižnici spregovoril urednik in poznavalec Detelovega dela Miklavž Komelj.

Od promenade poezije do koncertov

Festival prinaša 55 brezplačnih dogodkov. Ob večernih pesniških branjih in vinskih degustacijah, kjer ne bo manjkalo niti španskih vin, se bodo odvila še zasebna branja, otroški program, muzejske delavnice za odrasle, klavirsko-pesniški dogodki, koncert sodobne umetnostne glasbe, promenada poezije, ki bo ptujske ulice zasedla zadnje festivalsko dopoldne, ter koncerti uveljavljenih glasbenikov.

V fokusu je sodobna španska poezija, ki jo zastopajo Carlos Aganzo, Mercedes Cebrian in Erika Martinez.

Festival, ki ga letno obišče od šest do devet tisoč obiskovalcev, se bo razkropil še po drugih slovenskih mestih in v zamejstvo - na Janški vrh, v Krško, Ljubljano, Lendavo, Ljutomer, Majšperk, Maribor, Mošnje, Ormož, Petanjce, Potrno, Ptujsko Goro, Selce, Varaždin, Zgornjo Kungoto in Žalec.

