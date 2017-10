Z erotiko prežeto leto: Picassovo ustvarjanje od prvega do zadnjega dne leta 1932

Pregledna razstava v Parizu, nato še v Londonu

22. oktober 2017 ob 14:52,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 15:03

Ne enem mestu zbrati več kot 100 razstavnih predmetov, ki jih je Pablo Picasso ustvaril v roku enega leta - to je uspelo kustosom razstave, ki je trenutno na ogled v Musée National-Picasso v francoski prestolnici in bo spomladi odpotovala še v London.

Postavitev, naslovljena Picasso 1932: Erotično leto, vodi obiskovalce skozi umetnikovo življenje v letu 1932 in usmerja pogled na (tudi posamične) dneve, kakor da bi jih spremljali skozi njegove oči. Takrat 50-letni Pablo Picasso je bil v tistem času za marsikoga precej kontroverzen slikar, vendar je hkrati veljal tudi že za ključnega umetnika tistega časa v očeh svojih cehovskih kolegov.

Dan za dnem od 1. januarja do 31. decembra

Pregled se na razstavi začne s 1. januarjem 1932 in konča z 31. decembrom istega leta. Gre za prvo razstavo, ki kronološko sledi slavnemu umetniku iz dneva v dan in prinaša tako rekoč dnevniški pregled njegovega ustvarjanja. Na začetku dotičnega leta se je Picasso pripravljal na svojo prvo pregledno razstavo, ki so jo organizirali v pariški galeriji Georges Petit. Status uveljavljenega umetnika pa ga je gnal k temu, da se je trudil dokazati, da lahko tudi njegova sveža dela stojijo ob boku njegovih ključnih stvaritev, ustvarjenih v preteklosti.

Erotika in spogledovanje z nadrealizmom

Na ogled je 110 slik, risb in skulptur, nastalih v tem letu - med njimi je tudi nekaj njegovih temeljnih del. Poleg niza upodobitev kopalcev, so razstavljeni tudi slikoviti portreti Marie-Therese Walter, umetnikove 28 let mlajše francoske muze, ki je bila do leta 1935 tudi njegov model in je mati njegove hčere Maye Widmaier-Picasso. Razmerje sta začela že pred letom 1932, a je bilo skrivno, saj je bil Picasso poročen. Ko sta se spoznala, je bila Marie-Therese stara komaj 17 let, Picasso pa 45 in je živel z ženo Olgo Koklovo. Mayo je spoznal na postaji pariške podzemne železnice. Kot navaja Guardian, jo je zgrabil za roko in ji rekel: "Jaz sem Picasso! Ti in jaz bova skupaj naredila izjemne stvari."

Kot je dejal direktor razstav v Tate Modernu (kamor bo razstava odpotovala naslednje leto) Achim Borchardt-Hume, so Picassova razmerja ključna za razumevanje njegove umetnosti. "Picasso je nekako podoben Anglikanski cerkvi. O tej ne moreš govoriti, ne da bi vpletel Anne Boleyn. Ne moreš govoriti o Picassu, ne da bi govoril o njegovi ženi in ljubimki," je dejal sokurator te postavitve.

Od motiva sprostitve ...

Poleg teh, z erotiko prežetih del, so na ogled tudi nekatere stvaritve, ki odražajo umetnikovo tedanje zanimanje za ideje nadrealizma. Sicer pa je bila sprostitev osrednji Picassov motiv tistega leta, njegove slike so postajale vse bolj pomirjujoče in idilične. Poletni meseci so tako prinesli upodobitve kopalcev in nato do jesenskih mesecev spremljamo njene dogodivščine do nove teme – rešitve, ki zaokrožuje umetnikovo leto 1932.

Čeprav to leto ne velja za prelomno v Picassovi karieri, bi pa na njegovi poti le stežka našli katero drugo leto, ki bi bilo tako produktivno in raznoliko. Za postavitev razstave se je Musée National-Picasso v Parizu povezal torej s Tate Modern v Londonu. V francoski prestolnici je razstava Picasso 1932: Erotično leto na ogled do 11. februarja naslednjega leta, nato pa bo odpotovala v Tate Modren, kjer jo bodo odprli marca.

Za to, da bodo dela na ogled tudi v Tatu, sta bili po poročanju BBC-ja potrebni dve leti dogovarjanja. Eden izmed izjemnih eksponatov na razstavi, ki bodo potovali v London, je tudi slika Sanje, ki ni bila še nikoli na ogled v Veliki Britaniji. Picasso je na njej upodobil svojo ljubimko, delo pa je naslikal v enem samem popoldnevu, 24. januarja 1932. Leta 1941 sta jo za takratnih 7.000 dolarjev kupila Victor in Sally Ganz, potem pa je zamenjala kopico lastnikov.

Odprtja razstave v Parizu so se med drugim udeležili tudi Picassova hči Maya in njena otroka Diana in Olivier ter francoski predsednik Emmanuel Macron s prvo damo.

