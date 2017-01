Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Španski skladatelj pravi, da je glasba zaradi čustev, ki ji zbuja, najboljši način za razumevanje preteklosti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z glasbo po boleči preteklosti suženjstva

Aprila bodo deli izvedli še v Hamburgu in Lizboni

12. januar 2017 ob 10:07

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

"Z glasbo potujemo v času. Z njo lahko razumemo stvari, ki jih ne moremo dojeti zgolj z branjem," o svoji glasbeni stvaritvi, s katero poslušalce popelje po poteh suženjstva, pravi španski skladatelj Jordi Savall.

"Poti suženjstva" je naslov dela, ki je bilo v sredo premierno izvedeno v bruseljski dvorani Bozar. V njem je Savall združil glasbo krajev, ki so bili povezani s suženjstvom in deportacijo milijonov Afričanov med 15. in 19. stoletjem.

Pri tem je združila glasbenike iz Malija, Madagaskarja, Maroka, Brazilije, Mehike, Kolumbije, Argentine in Venezuele, vmes pa vtkal tekste o suženjstvu, med drugim tudi od Aristotla in Martina Lutra Kinga.

Delo bodo aprila izvedli tudi v Hamburgu in Lizboni.

K. T.