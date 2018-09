Z grand prixom za Tino Konec se je sklenil 53. Ex-tempore v Piranu

Miriam Elettri Vaccari nagrada za mladega avtorja

9. september 2018 ob 11:55

Piran - MMC RTV SLO, STA

"Monokromno delo Tine Konec z naslovom Kristalizacija na prvi pogled povezuje enostavnost in jasnost podobe s kompleksno in dovršeno tehniko," je med drugim o delu, ovenčanem z najvišjo odkupno nagrado, zapisala žirija letošnjega Ex-tempora.

In kot še beremo v utemeljitvi, se delo Tine Kolenc tematsko navezuje "na naravo, dejansko pa pri gledalcu vzbuja kontemplacijo o odnosu med celoto in njenimi delci: fraktali. Črta v delu ni dominantna, saj prevladuje ploskev in način, kako je ta zapolnjena, kar delu daje subtilen slikarski značaj."

Razstavi s 103 deli v Portorožu in Piranu

S podelitvijo nagrad se je v Piranu sklenil 53. slikarski Ex-tempore, na katerega se je prijavilo 233 udeležencev, oddanih je bilo 204 likovnih del.

Žirijo, ki ji je predsedoval Marco Puntin, sta sestavljali še Nadežda Elezović in Andreja Hribernik. Za razstavi, ki bosta v razstavišču Monfort v Portorožu in Mestni galeriji Piran na ogled do 28. oktobra, je trojica izbrala 103 likovna dela.

Kazanje na vprašanje stabilnosti

Nagrado za najboljše delo mladega avtorja (starega do 35 let), ki jo prav tako kot najvišjo odkupno nagrado podeljujejo Obalne galerije Piran, je prejela Miriam Elettra Vaccari. Nagrada je umetnici prinesla samostojno razstavo v piranski galeriji Herman Pečarič. Minimalistično in konceptualno zastavljeno delo Miriam Elettre Vaccari je narejeno s tehniko vezenja.

"Pri izrisu prstnega odtisa šiv deluje kot črta. Simbol in pomen dela je na ta način zajet v samo tehniko, kot tudi v figuralni motiv. V kompoziciji se podoba prstnega odtisa razblinja na dnu, kar lahko beremo kot prispodobo za družbeno globalizirano aktualnost, ki kaže na vprašanje stabilnosti, individualne, etnične, narodne, religiozne, seksualne, kulturne in vseh ostalih identitet. Ne nazadnje pa delo odpira tudi vprašanje tradicionalne vloge ženske in hkrati ženske kot umetnice," beremo v utemeljitvi.

Še štiri druge kategorije nagrad

Ob grand prixu v vrednosti 2.000 evrov in nagradi za mladega perspektivnega avtorja so med drugim podelili še velike odkupne nagrade v vrednosti 1.000 evrov, posebne nagrade, nagrade za dela na papirju in častno priznanje občinstva.

P. G.