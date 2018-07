Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Münchenski orkester bo v Ljubljani nastopil pod taktirko nagrajenega estonskega dirigenta Paava Järvija. Foto: EPA Münchenski filharmoniki so bili ustanovljeni leta 1893 na osebno pobudo dirigenta Franza Kaima. Foto: EPA Dodaj v

Z Ljubljana festivalom se v prestolnico vračajo Münchenski filharmoniki

Pod taktirko Estonca Paava Järvija

1. julij 2018 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po osmih letih se v Ljubljano vračajo Münchenski filharmoniki, orkester, ki slovi po žlahtnosti interpretacije, zavzemanju za sodobno glasbo, predvsem pa za to, da bi koncertna glasba dosegla čim širši krog ljudi. Znan je tudi po legendarnih Brucknerjevih koncertih in avstrijski skladatelj tudi tokrat ne bo umanjkal pri programu, ki ga pripravljajo.

Poleg Brucknerjeve Simfonije v d-molu - Ničta prinaša spored koncerta v Cankarjevem domu še Bartokov Koncert za klavir in orkester št. 3 v E-duru in Hindemithove Simfonične metamorfoze na teme Carla Marie von Webra. Koncertu bo dirigiral Paavo Järvi, solist bo pianist Piotr Anderszewski.

Zgodovina Münchenskih filharmonikov sega v leto 1893, ko so bili ustanovljeni na osebno pobudo dirigenta Franza Kaima. Orkester pod vodstvom priznanih dirigentov pušča neizbrisen kulturni pečat in bogati glasbeno podobo Münchna. Karizmatični dirigent Sergiu Celibidache, ki ga je vodil med letoma 1979 in 1996, je vnesel izostren občutek za medsebojno odzivanje, ki sicer odlikuje komorne ansamble. Že kmalu po ustanovitvi si je orkester s svetovnimi turnejami pridobil velik ugled, ki je pod vodstvom prestižnih imen nenehno rasel.

V družbi nagrajencev

Njihov prvi častni dirigent v zgodovini je bil Zubin Mehta, v sezoni 2015/2016 pa je umetniško vodstvo prevzel sloviti Valerij Gergijev. Solist bo pianist Piotr Anderszewski, znan po interpretativni izraznosti in izvirnosti, dobitnik prestižne nagrade gilmore, ki jo vsake štiri leta podelijo izjemno nadarjenemu pianistu. Vlogo dirigenta prevzema grammyjev nagrajenec, Estonec Paavo Järvi.

Järvi je v nedavnem pogovoru za Delovo Sobotno prilooi med drugim dejal, da je v Estoniji njen nacionalizem glasbeni. "Nisem prepričan, od kod, vem pa, da so ljudje vedno peli, vsi vedno pojejo. (...) Celo naša revolucija je bila pojoča; če so imeli Čehi žametno, smo mi imeli pojočo revolucijo. Vsa država je pela in celo Rusi niso mogli streljati v pojoče množice."

M. K.