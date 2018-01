Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Akvarij je nastal v sodelovanju s projektom Znanost na cesti, ki želi javnost ozavestiti o pomenu znanosti za družbo. Foto: Urška Boljkovac/LGL Zgodba se začne s sceno 200-litrskega akvarija, ki je najprej prazen, nato pa ga z lutkami predmetnega gledališča zapolnita igralca Miha Arh in Gašper Malnar. Foto: Urška Boljkovac/LGL Dodaj v

Z lutkami naseljeni Akvarij Mihe Goloba se predstavi na Irskem

Lutkovno gledališče Ljubljana na evropskem projektu Wide Eyes

30. januar 2018 ob 14:01

Galway - MMC RTV SLO, STA

Radovedne otroške oči, ki zvedavo pogledujejo v svet, je rdeča nit predstav, ki se bodo v naslednjih dneh predstavile v irskem mestu Galway. Mednje spada tudi predstava Akvarij, s katero se na Irsko odpravlja Lutkovno gledališče Ljubljana.

Ljubljanski gledališčniki gostujejo na štiridnevnem srečanju ob koncu evropskega produkcijskega projekta Wide Eyes. Pri tem je s produkcijami sodelovalo 17 partnerjev iz 15 evropskih držav. Vseh 15 produkcij bo predstavljenih v prihodnji evropski prestolnici kulture, Galwayju.

Predstavo Akvarij, ki jo je na oder postavil režiser Miha Golob, so v sklopu projekta premierno uprizorili februarja lani v LGL-ju. Vodna pustolovščina pripoveduje o Malem in Velikem, o potovanju, srečevanju in poslavljanju. Dogajanje je postavljeno v steklen zaboj, ki spominja na akvarij. Najprej je prazen, med brbotanjem pa tam oživijo predmeti, s pretakanjem skrivnostne tekočine se rojevajo zvoki življenja.

Sprva prazen 200-litrski akvarij z lutkami predmetnega gledališča zapolnita igralca Miha Arh in Gašper Malnar. Lutke so predmeti, ki so na različne načine vodeni s pomočjo osnovnih fizikalnih zakonitosti, na primer magnetov, je pred premiero pojasnil režiser in avtor likovne podobe. Dramaturginja predstave je Mojca Redjko, scenografka Larisa Kazić, avtor glasbe Miha Arh.

Wide Eyes je projekt evropske mreže gledališč Small Size, ki umetniško raziskovanje posveča otrokom in razvija posebna strokovna znanja na področju uprizoritvenih umetnosti za zgodnja otroška leta.

Z lutkami do večjega posluha za znanost

Avtorski projekt Mihe Goloba je tudi plod sodelovanja s projektom Znanost na cesti. Projekt promocije znanosti sta ob pokroviteljstvu Slovenskega akademskega tehniško-naravoslovnega združenja Satena spomladi leta 2013 začeli raziskovalki na Institutu Jožef Stefan Saša Novak in Kristina Žagar. Namen je javnosti predstaviti pomen znanosti za gospodarstvo in družbo ter dosežke in ugotovitve na tem področju.

Gledališče in znanost - proces nastajanja predstave Akvarij from Lutkovno gledališče Ljubljana on Vimeo.

M. K.