Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Naško Križnar je, poleg znamenite žive skulpture Triglav iz leta 1968, posnel več hepeningov in akcij članov skupine. Foto: Moderna galerija Avtor največjega dela filmov skupine OHO je Naško Križnar. Na sliki: kader iz njegovega filma Beli ljudje (1969-70). Foto: iz kataloga k razstavi Skrite zgodovine skupine OHO, ki je bila leta 2009 na ogled v Galeriji P74. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z malo montaže in dodano rockovsko glasbo - filmi skupine OHO

Retrospektivna razstava v Zagrebu

10. april 2017 ob 19:24

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V Zagrebu odpirajo neke vrste uvodno razstavo v veliko retrospektivo skupine OHO. Napovedan dogodek bo prihodnje leto na ogled v Ženevi, v zagrebškem Francoskem paviljonu pa ga vpeljujejo s predstavitvijo filmov te najpomembnejše neoavantgardne konceptualistične umetniške skupine v slovenski likovni umetnosti. Na ogled so filmska dela iz zbirke hrvaškega zbiralca Marinka Sudca.

Razstava predstavlja filme Naška Križnarja, Iztoka Geisterja, Marjana Cigliča, Davida Neza in Marka Pogačnika, ki so jih umetniki posneli med letoma 1963 in 1971.

Naško Križnar podpisuje največ filmskih del skupine OHO. Na razstavi jih je na ogled 24 od vsega skupaj 50 posnetih filmov. Najstarejši Križnarjev film je iz leta 1963, najmlajši (Avtocesta) je osem let mlajši. Največ filmov je Križnar posnel po tem, ko se je preselil v Ljubljano, kjer je imel več priložnosti za sodelovanje s člani skupine OHO in drugimi sodelavci.

Filme so snemali s preprosto tehnologijo, montaže je bilo zaradi omejenih tehničnih možnosti malo. Ker zvoka ni bilo mogoče posneti s kamero, je bila pri nekaterih filmih dodana glasba. Uporabili so različno glasbo, največ filmov pa spremlja tedaj popularna rockovska glasba, denimo zasedbe Rolling Stones.



Utelešeni Triglav

Križnar je posnel več hepeningov in akcij članov skupine, vključno z nemara najbolj znano živo skulpturo Triglav, ki so jo leta 1968 izvedli Milenko Matanovič, David Nez in Drago Dellabernardina, z njo pa kot živo skulpturo utelesili enega izmed simbolov slovenske državnosti. Med letoma 1969 in 1970 je dokumentiral številne projekte skupine OHO. Dokumentiral je projekte Marka Pogačnika v naravi, pa tudi nekatere akcije Milenka Matanovića in Davida Neza.

Skupina OHO je v letih med 1966 in 1968 nastopala v obliki radikalnega, provokativnega gibanja, ki je obsegalo skupno delovanje mlade generacije literatov, filmskih ustvarjalcev, likovnih umetnikov ter teoretikov. Ustanovitveno leto je bilo 1966, ko je bil decembra v glasilu Tribuna objavljen Manifest OHO avtorjev Iztoka Geistra in Marka Pogačnika.

V pripravi velika retrospektiva

Širšo predstavitev skupine pripravlja Inštituta za raziskovanje avantgarde v Zagrebu in zbirka Marinka Sudca v sodelovanju s Centrom sodobne umetnosti Ženeve ter Muzejem moderne in sodobne umetnosti v Ženevi. Odprli jo bodo prihodnje leto, trenutna retrospektiva filmov skupine OHO pa bo v Francoskem paviljonu v Zagrebu na ogled do 22. aprila.

M. K.