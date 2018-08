Z mislimi že pri oktobrskem Borštnikovem srečanju

Uvodni dogodki Borštnikovega srečanja letos že ob izteku poletja

25. avgust 2018 ob 15:51

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Oktobrski festival Borštnikovo srečanje bo pod novim vodstvom letos naznanilo že dogajanje ob izteku poletja. S soorganizatorji nocoj vabijo na glasbeno-filmski performans Potujoči kino Bridka Bebiča predstavlja: Od kovača do knapa, ki bo hkrati sklepni dogodek Letnega kina Minoriti.

Pri organizaciji današnjega dogodka v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor so se organizatorji FBS-ja povezali z Društvom za razvoj filmske kulture in Zavodom EN-KNAP. Gre za projekt glasbenika Bratka Bibiča, ki je z Eduardom Raonom in Vidom Drašlerjem zasnoval kolaž izbranih segmentov sodobno plesnih zvočnih filmov, nastalih po zamislih koreografa in plesalca Iztoka Kovača v produkciji Zavoda EN-KNAP med letoma 1995 in 2014. Performans bodo ustvarjalci opremili in pospremili z živo glasbo.

Za popularizacijo vsega, povezanega z gledališčem

"Festival Borštnikovo srečanje bom razvijal v mednarodno uveljavljeno festivalsko platformo, ki bo vključevala gledališke uprizoritve slovenskih in tujih producentov, strokovni program in refleksijo, aktivnosti za razvoj novih občinstev ter promocijo in popularizacijo gledališča, strokovna usposabljanja, spodbujanje povezovanja v mednarodnem prostoru ter dopolnilne vsebine z drugih umetniških področij, povezane z gledališčem," je na nedavni predstavitvi programa letošnjega festivala povedal umetniški direktor Aleš Novak, ki je položaj prevzel na začetku tega leta.

Med novostmi so nova programska sklopa Mlado in Študentsko gledališče, dan slovenskih gledaliških ustvarjalcev, še pred začetkom festivala pa pripravljajo tudi pogovore z nagrajenimi ustvarjalci. Letos bosta gosta lanska prejemnica Borštnikovega prstana Saša Pavček in dobitnik lanske velike festivalske nagrade Primož Ekart, s katerima se bo pogovarjala novinarka časopisa Večer in lanska festivalska selektorica Petra Vidali.

Osrednje dogajanje 53. Festivala Borštnikovo srečanje ostaja zvesto ustaljenemu oktobrskemu terminu, ko bodo v prostorih Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor in na drugih mariborskih prizoriščih znova ponudili najvznemirljivejšo slovensko in izbrano tujo gledališko produkcijo.

Letos bo festivalsko dogajanje časovno podaljšano, začenja se 15. oktobra z novim programskim sklopom Mlado gledališče. Dogajanje se bo nadaljevalo s študentsko gledališko produkcijo in delavnicami, 19. oktobra pa je napovedano slovesno odprtje festivala s predstavo Pohujšanje v dolini šentflorjanski SNG-ja Drama Ljubljana in koncertom Nane Milčinski.

Organizatorji med drugim izpostavljajo še gostovanje italijanskega gledališkega poeta Pippa Delbona s predstavama Vangelo in La Gioia ter na več festivalih nagrajeno predstavo Zagrebškega gledališča mladih (ZKM) Črna mati zemla.

Vstopnice za festivalske dogodke bodo od 3. septembra na voljo prek festivalske spletne strani, nove mobilne aplikacije in pri gledališki blagajni SNG-ja Maribor.

A. J.