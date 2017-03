Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Opera - v njej nastopajo solisti, orkester in zbor Opere ter Balet HNK Ivana pl. Zajca -, v kateri je nanizanih kar 33 arij, s skoraj 100 nastopajočimi občinstvu zagotavlja baročni operni spektakel, poln političnih in ljubezenskih spletk, ki ga podpira vizualna podoba, ustvarjeno s pomočjo t. i. 3D-mappinga, so zapisali v CD-ju. Foto: Cankarjev dom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z MMC-jem na baročni operni spektakel Julij Cezar v Egiptu

33 arij in skoraj 100 nastopajočih

9. marec 2017 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na oder Cankarjevega doma 17. marca prihaja Julij Cezar v Egiptu, ki ga podpisuje zmagoviti ustvarjalni dvojec Blažević – Frljić.

Izjemne kritike in navdušenje hrvaškega občinstva napovedujejo izjemno glasbeno in odrsko izkušnjo: po pisanju prirediteljev "čarobna" baročna glasbena predstava poslušalca nepretrgoma drži v napetosti, predvsem po zaslugi posebnega režijskega principa, scenografije Daliborja Laginje in solistov reške Opere z Diano Haller v naslovni vlogi. Za vlogo Cezarja, izvorno napisano za kastrata, je mezzosopranistka požela presežne kritike.

Izstopata tudi Anamarija Knego kot Kleopatra in Sonja Runje v vlogi njenega brata Ptolemeja, ki eno od arij odpoje kar pet metrov nad tlemi, medtem ko izvaja akrobacije na svilnati vrvi. Z izjemno muzikaličnostjo in energičnim pristopom pa predstavi doda svoj glasbeni pečat suvereni mladi finski dirigent in čembalist Ville Matvejeff.

Skoraj tristo let po praizvedbi nova postavitev Händlovega Julija Cezarja reškega gledališča, pod katero se podpisuje zmagoviti ustvarjalni dvojec Blažević – Frljić, z osupljivim čarobnim spektaklom navdušuje tako goreče ljubitelje opere kot gledališke navdušence, so sklenili v Cankarjevem domu, kjer bo opera gostovala v petek, 17. marca, ob 19.00 v Gallusovi dvorani.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

V kateri znameniti stavbi je pokopan avtor izvirne opere Julij Cezar?

MMC v sodelovanju s prireditelji podeljuje dva para vstopnic za ogled Julija Cezarja v Egiptu. Vse, kar morate storiti za sodelovanje v žrebu, je, da nam do ponedeljka, 13. marca, ob 13.00 na mmc-kultura@rtvslo.si pošljete pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki ga najdete v okvirčku nad tem odstavkom. Ne pozabite na svoje kontaktne podatke.

A. K.