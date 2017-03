Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Vasko Atanasovski se s projektom Melem, kar v prevodu pomeni zdravilo, vrača k svojim koreninam in lovi dušo Balkana. Tako v njegovih skladbah odzvanja stara južnoslovanska duša, iz več kot stoletje starih pesmi pa ta mednarodno priznani glasbenik plete sveže in ganljive zgodbe. Foto: BoBo Album Melem prinaša 14 skladb, triu Vaska Atanasovskega, Dejana Lapanje in Marjana Stanića so se pri ustvarjanju pridružili priznani glasbeniki: Vlatko Stefanovski, Matija Dedić, Jehan Barbur, Aida Čorbadžić ter Simone Zanchini in Vasil Hadžimanov, ki se bosta triu poleg Ariela Veia Atanasovskega, pridružila tudi na koncertu v Cankarjevem domu. Foto: Založba Pivec Sorodne novice Ob petletnici delovanja koncert Vasko Atanasovski Tria Nedeljski koncert Vasko Atanasovski Tria

Z MMC-jem na koncert Vaska Atanasovskega

Melem ali zdravilo za dušo skozi glasbo Balkana

31. marec 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vasko Atanasovski se je s svojim novim projektom Melem lotil oživljanja glasbene tradicije Balkana na sodoben način, z malo sreče pa se lahko brezplačno udeležite njegovega koncerta v Linhartovi dvorani, ki bo v ponedeljek, 3. aprila.

Z Melemom, kar v prevodu pomeni zdravilo, se ta mednarodno uveljavljeni glasbenik vrača k svojim koreninam in lovi dušo Balkana. Tako v njegovih skladbah odzvanja stara južnoslovanska duša, iz več kot stoletje starih pesmi pa Atanasovski plete sveže in ganljive zgodbe.

Koncert tria s tremi gosti

Na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu bo nastopil njegov že uigrani trio, ki ga ob Atanasovskem tvorita še kitarist Dejan Lapanja in bobnar Marjan Stanić. Gre za že več let delujočo postavo, ki se v aktualnem projektu ponovno posveča akustičnim in prefinjenim glasbenim izvedbam. Kot posebni gostje bodo z njimi nastopili še Vasil Hadžimanov na klavirju, Simone Zanchini na akordeonu in Ariel Vei Atanasovski na violončelu.

Nagradno vprašanje:

Kateri dve glasbili igra Vasko Atanasovski v okviru aktualnega projekta Melem?



Z nekaj znanja in sreče lahko koncert 3. aprila ob 20. uri obiščete brezplačno, saj MMC v sodelovanju z organizatorji podeljuje petkrat po dve vstopnici. Odgovor na nagradno vprašanje pošljite do sobote, 1. aprila, do 14. ure na: mmc-kultura@rtvslo.si. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov, o nagrajencih bo odločil žreb.

Stari napevi s sodobnimi prijemi

Melem poslušalca ponese po poteh nekdanje domovine in širšega Balkana, prav tako pa po poteh nostalgije, nemogoče ljubezni, neskončne ljubezni, večnega hrepenenja in strasti, so zapisali organizatorji. Gre za spoj avtorske glasbe Atanasovskega in priredb tradicionalnih pesmi, med katerimi najdemo Stade se cvijeće rosom kititi, Teška beše našata razdelba, Kad ja pođoh na Bentbašu in Kasapsko oro. Posebnost tega projekta je, da so starim napevom dodane nove uvodne melodije, ki jih zasedba izvaja minimalistično in s solističnimi vložki.

Album Melem, ki prinaša 14 skladb, bo na zgoščenki izšel pod okriljem mariborske založbe Pivec in bo deležen tudi svetovne distribucije. Trio je pri ustvarjanju Melema gostil kar nekaj priznanih glasbenikov, kot so Vlatko Stefanovski, Matija Dedić, Jehan Barbur, Aida Čorbadžić ter prej omenjena Simone Zanchini in Vasil Hadžimanov, ki se bosta torej pridružila na koncertu v Cankarjevem domu. Vasko Atanasovski je tudi sicer znan po sodelovanjih s svetovno znanimi glasbeniki iz različnih vetrov, prej navedenim lahko dodamo na primer še Hindi Zahro, zasedbo Living Colour in Marca Ribota. Do danes je koncertiral po mnogih koncih sveta, odlikuje pa ga tudi mojstrski pristop do zelo raznolikih glasbenih slogov.

