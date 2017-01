Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Moukarzel je v ospredje postavil to, kaj za neko družbo pomeni pojav nečesa nerazložljivega, nekega skrajnega dogodka, kako se družba na to odzove. Foto: Nejc Saje/SMG Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z MMC-jem na predstavo Človeški faktor

Avtorsko delo Busha Moukarzela

16. januar 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Slovenskem mladinskem gledališču so decembra premierno uprizorili predstavo Človeški faktor v režiji Matjaža Pograjca, ki si jo zdaj lahko z MMC-jem ogledate tudi vi.

"Spoštovani potniki! Dobrodošli na poletu družbe Air Mladinsko, članice združenja kulturne mašinerije Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo, proti Fargu. Na poti do Farga bomo preleteli Alpe, Pariz, London in Burren, potem pa bomo nadaljevali čez Atlantski ocean," so ustvarjalci zapisali v vabilu na predstavo.

Pograjc postavlja na oder epizodo Busha Moukarzela (delo je napisal posebej za SMG) v prevodu Barbare Skubic, v predstavo pa je vključil tudi besedila, ki so jih napisali igralci. V predstavi nastopajo Željko Hrs kot vodja letalske družbe, Janja Majzelj je preiskovalka, Damjana Černe je terapevtka, Boris Kos čistilec, Primož Bezjak se predstavlja kot pilot, nastopajo pa še Klara Kastelec (stevardesa), Vito Weis (stevard), Ivan Peternelj (slovenski preiskovalec) in Uroš Kaurin (Irec, ki morda je, morda pa ni preiskovalec).

Človeški faktor bodo v Mladinskem uprizorili v sredo, 18. januarja, in četrtek, 19. januarja, ob 19.00. Podeljujemo po dve vstopnici za vsako od predstav. Da bi se uvrstili v žreb, nam do torka, 17. januarja, ob 14.00, na mmc-kultura@rtvslo.si pošljite pravilen odgovor na nagradno vprašanje: Kje živi in dela Bush Moukarzel? Pripišite še, kateri datum bi vam bolj ustrezal za obisk gledališča.

A. K.