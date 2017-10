Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Pokvarjeno predmestje je prvi celovečerec, ki ga je George Clooney režiral, ne pa si v njem odredil vsaj kake stranske igralske vloge. Foto: IMDb Ne, zvezdniške trojice, ki film predstavlja v tujini, v Ljubljano ne bo - lahko pa boste po projekciji o filmu debatirali z dvema filmskima strokovnjakoma, Andrejem Gustinčičem in Maticem Majcnom. Foto: Reuters Clooney s svojo zvezdnico na rdeči preprogi. Foto: Reuters

Z MMC-jem na premiero Pokvarjenega predmestja, Clooneyjevega portreta ameriškega rasizma

Podeljujemo vstopnice za projekcijo v okviru festivala Liffe

28. oktober 2017 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predpremierna sekcija letošnjega festivala Liffe med drugim ponuja Pokvarjeno predmestje (Suburbicon), šesti celovečerec v režiji Georgea Clooneyja, kriminalno dramo, za katero sta scenarij napisala velika brata Coen. Bi radi brezplačno na prvo projekcijo?

Močna oskarjevska naveza - brata Coen kot scenarista na eni strani in režiser George Clonney na drugi - je posnela napet krimimisterij, postavljen v petdeseta leta prejšnjega stoletja v predmestju. Najboljše in najhujše človeške lastnosti izbruhnejo na plan v dejanjih na videz mirnih, "običajnih" sosedov.

Predmestje Suburbicon je mirna, idilična predmestna skupnost z dostopnimi hišami in urejenimi zelenicami - popoln kraj za vzgojo otrok. Poleti 1959 se v sosesko priseli družina Lodge. Toda mirna zunanjost skriva pretresljivo resničnost: izdaje, prevare in nasilje.

MMC-jeva premiera

Kljub umestitvi v čas pred več kot petdesetimi leti Pokvarjeno predmestje prinaša neverjetno aktualen prikaz Trumpove rasistične Amerike. O družbenem kontekstu, ki ga film naslika, in o tem, ali je predmestna idila, ki jo poznamo iz popkulture, sploh kdaj v resnici obstajala, se bomo pogovarjali po MMC-jevi premieri na Liffu: v četrtek, 9. 11., ob 19.00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Iz družbenopolitičnega in filmskega zornega kota nam bosta videno pomagala osmisliti filmska kritika in poznavalca, Andrej Gustinčič in Matic Majcen.

Pogovor po projekciji bomo v živo prenašali na MMC TV, če bi se radi projekcije (in debate) udeležili v živo, pa nam brž (oziroma do 5. novembra) pišite na mmc-kultura@rtvslo.si. Navedite prejšnji film v Clooneyjevi režiji, v katerem je nastopil Matt Damon, in pripišite svoje podatke. Podelili bomo štiri pare vstopnic za premiero.



V Pokvarjenem predmestju Clooney razloge za rasne napetosti v današnji Ameriki raziskuje prek zgodbe o temnopolti družini, ki se priseli v predmestje premožnih belcev. "Mislim, da se moramo nenehno pogovarjati o tem, ali sta gradnja zidov in valjenje krivde na manjšine način, kako se hočemo predstavljati v svetu," je Clooney pred dnevi izpostavil na ameriški premieri filma. "To je nekaj, kar počnemo, verjetno že od same ustanovitve naše države naprej, in tak pristop moramo nenehno preizpraševati."

Matt Damon, kot ga še ne poznamo

"To je bila najbrž najbolj temačna vloga, kar sem jih kdaj odigral, kar je skrajno osvobajajoče," je priznal Matt Damon, ki igra Gardnerja Lodgea, možaka, ki je v sumljivih okoliščinah izgubil ženo, zdaj pa njeno smrt raziskuje s pomočjo pokojničine dvojčice, Maggie (Julianne Moore).

Clooney, ki se "se sicer zaveda, da obstajajo veliko primernejši ljudje, ki bi lahko povedali zgodbo temnopoltih Američanov v petdesetih letih", je hotel zgodbo družine Myers - gre za resnično družino, ki se je v belsko sosesko Levittowna v Pensilvaniji preselila leta 1957 - uporabiti za ilustracijo poante, kako absurden je koncept rasizma. "Utelešenje belskega privilegija je v prizoru, v katerem se moj lik prevaža okrog na okrvavljenem kolesu in pobija ljudi, pa se zanj nihče ne zmeni, ker so zaposleni z družino Myers in valjenjem krivde za vse svoje težave nanje," je dodal Damon.

