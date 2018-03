Poudarki MMC premiera: petek, 16. marca, ob 18.45, Kosovelova dvorana Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ustvarjalci so dokumentarec Čistilci ustvarili predvsem s ciljem spojiti več plasti - svet politike, kjer se razpravlja o vprašanjih, povezanih z družabnimi mediji, osebne zgodbe protagonistov in učinek njihovega dela. Foto: IMDb Nemška režiserja Hans Block in Moritz Riesewieck sledita moderatorjem, filipinskim "čistilcem", ki za kalifornijske tehnološke korporacije vsako sekundo presojajo o ustreznosti objavljenih vsebin, fotografij ali posnetkov. Foto: IMDb Dodaj v

Z nagradno igro na MMC-jevo premiero dokumentarca Čistilci

Po projekciji pogovor o lažnih novicah in spletni kulturi

12. marec 2018 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsebine svetovnega spleta so postale neobvladljive, poplavi lažnih informacij, pozivov k sovražnostim in nestrpnosti ni videti konca. Sredi tega se vsak dan znajdejo tisti, ki te vsebine pregledujejo, moderirajo in čistijo, njihovo delo pa osvetljuje dokumentarec Čistilci (The Cleaners).

Tega bomo na MMC-premieri predstavili v petek, 16. marca, ob 18.45 v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu Festivala dokumentarnega filma, z nekaj sreče pa si lahko zagotovite dve brezplačni vstopnici za ogled projekcije, ki ji bo sledil pogovor.



Nestrpnost in sovraštvo kipita iz forumskih debat, videoposnetkov, fotografij in druge vrste objav na družbenih in drugih medijih, ki jih neprestano pregledujejo moderatorji oziroma čistilci. Režiserja Hans Block in Moritz Riesewieck sta se spraševala, kdo so tu ljudje, ki morajo v nekaj sekundah presoditi o ustreznosti objavljene vsebine. In kdo vodi kalifornijske tehnološke korporacije, ki so se do pred kratkim distancirale od moralne odgovornosti?

Količina podatkov, ki je vsako minuto naložena na splet, je gromozanska, nepredstavljiva in kot najranljivejša se izkazujejo najmanj razvita okolja, kot so jugovzhodna Azija, kjer v Mjanmaru ali Bangladešu etnične manjšine preganjajo tudi zaradi produkcije lažnih novic, ki jih pomagata širiti Facebook in Twitter.

Gre za kompleksno in vse težje nadzorovano vprašanje, o katerem se bodo pogovarjali v petek po projekciji dokumentarca v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma. Pogovor o družbenih omrežjih, neprimernih vsebinah, ki se na teh objavljajo, in ekipah, ki te prečiščujejo, se bo MMC-jev novinar Aljoša Masten pogovarjal z Milošem Brkičem, vodjo spletnih moderatorjev na portalu rtvslo.si, in Dušanom Cafom, direktorjem Inštituta za digitalno družbo in članom Sveta za elektronske komunikacije in Slovenskega foruma o upravljanju interneta.

Kako do vstopnice?

Pred premiero podeljujemo dvakrat po dve vstopnici za ogled petkove projekcije dokumentarnega filma. Če se želite potegovati za vstopnici, odgovorite na naslednje vprašanje: Čistilci se bodo na Festivalu dokumentarnega filma predstavili v sklopu sekcije Aktualni, Družbeno Kritični, naštejte vsaj še dva filma, ki si jih bo mogoče ogledati v tej sekciji. Odgovore nam pošljite na naš e-naslov: mmc-kultura@rtvslo.si. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov. Izmed pravilnih odgovorov, ki jih bomo prejeli do srede, 14. marca, do 12.00, bomo izžrebali dva dobitnika dveh vstopnic.

