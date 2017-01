Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Razstavo Oaza zmešnjav so že kmalu po odprtju organizatorji podaljšali. Na ogled ne bo le do sredine februarja, pač pa do 3. marca. Foto: Vesna Kotnik Uroš Weinberger: The Cult of a Cactus, 2016, olje na platnu. Foto: Uroš Weinberger Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z Oazo zmešnjav umetnik preizprašuje naravo medijev

Uroš Weinberg razstavlja v Ravensburgu

23. januar 2017 ob 13:54

Ravensburg - MMC RTV SLO

Oaza zmešnjav, nova postavitev umetnika Uroša Weinbergerja, je že deset dni po odprtju v Ravensburgu dobila svojevrstno potrditev: "življenje" so ji podaljšali do začetka marca. Umetnik je v razstavni prostor umestil 31 olj na platnu večjih dimenzij in 70 risb različnih tehnik.

Weinberger se je s svojo novo razstavo, ki jo gosti Kunsthalle Ravensburg, posvetil analizi medijev. Potrošniki v množici medijskih informacij izgubljajo empatijo, raznolikost palete informacij pa se neprestano povečuje, v spremnem besedilu k razstavi razmišlja Herbert Köhler. "Posledice tega so med drugim omrtvičenje, pomanjkanje poguma, moči in brezciljnost. Zakaj torej toliko informacij, če pa te zaradi prevelike ponudbe niso več integrabilne v enem samem življenju? Komu je vse to še smiselno? Kakšna je funkcija informacije sploh?"

Ogovore na taka in podobna vprašanja Weinberger preoblikuje v izrazna umetniška dela. "Weinbergerjev vizualni jezik je slikovita zanka, ki jo spremljajo asociativni komentarji in kritična osvetljenost," še ugotavlja Köhler. "Čeprav ni vedno jasno, kaj je informacija in kaj kritika. Umetnik slednje ve: medijski svet je skoraj brezbrižen do informacij, mnenj in kritik. Pripada mu strategija predlagane pristojnosti in pretvarjanja začudenja in senzacionalnosti."

Vedno so ga zanimale temnejše plati družbene resničnosti

Uroš Weinberger (1975) je leta 2003 končal študij slikarstva in leta 2005 tudi podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Praviloma ustvarja olja na platnu večjih dimenzij, pa tudi manjše risbe z različnimi umetniškimi mediji. Občasno ustvarja tudi zvočne instalacije in videoinstalacije. Njegov slikarski slog je raznolik, čeprav je v glavnem figuralen, pa ga ne moremo kategorizirati v zgodovinske slikarske sloge. Bolj mu je všeč izraz "sodobno figuralno slikarstvo". Njegova dela spodbujajo družbeno ozaveščenost, ukvarjanje z lokalnimi in globalnimi vprašanji, ki vplivajo na naša vsakodnevna življenja. Živi in ustvarja kot samostojni kulturni ustvarjalec v Novem mestu in Ljubljani.

A. J., Foto: Vesna Kotnik