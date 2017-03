Z umetnostjo proti nestrpnosti: od holokavsta do migracij danes

V Ljubljani se začenja mednarodni festival Hiša strpnosti, ki bo s pomočjo filmske umetnosti in pričevanji preživelih iz druge svetovne vojne spodbujal razmislek o pomenu sprejemanja drugačnosti ter nevarnosti diskriminacije in nestrpnosti. Danes se začenja v ljubljanskem Mini teatru, čez dober teden dni pa se del programa seli tudi v Mariboru.

Prireditev prinaša 19 filmov različnih žanrov, o katerih se bodo pogovarjali na t. i. izobraževalnih jutrih, na katerih bodo videne filmske pripovedi povezali z različnimi predavanji.

Večji del festivala bo pod sloganom Z umetnostjo proti nestrpnosti in diskriminaciji potekal v Mini teatru, kjer domuje tudi judovski kulturni center. Festival uvaja odprtje fotografske razstave Arthurja Rothsteina Obtičali v Šanghaju. Fotografije osvetljujejo življenje in trpljenje judovskih družin, ki so med drugo svetovno vojno našle zatočišče v šanghajskem getu. Odprtju bo sledila projekcija filma priznanega izraelskega režiserja Avija Nesherja V prejšnjem življenju, ki je posnet po resničnih dogodkih in izkušnjah izraelske skladateljice Elle Shariff - Milch.

Filmski program prinaša tudi nominiranca za oskarja in prejemnika zlatega medveda Odprto morje, v katerem režiser Gianfranco Rosi obravnava človekove pravice in migracije danes. Pri projektu so sodelovali z Italijanskim inštituta za kulturo. Ogledati si bo mogoče še nov izraelski film Eyala Halfona 90-minutna vojna, ki je mešanica političnega realizma, domišljije, nogometa in komedije. Omeniti velja še ljubezensko zgodbo Eve Neymann Visoka pesem.



V Slovenijo se vrača Mirko Ilić

Organizatorji kot najpomembnejši del programa izpostavljajo izobraževalni program. Zamislili so si ga v obliki izobraževalnih juter, ki filme povezujejo z predavanji in srečanji s preživelimi iz druge svetovne vojne. Namenjena so učencem višjih razredov osnovne šole, dijakom in študentom. "Jutra" bodo posvečena tematiki holokavsta, človekovih pravic in simbolom sovraštva. Med drugim bodo gostili svetovno znanega oblikovalca Mirka Ilića.

Dogajanje bo pospremila še postavitev plakatov o strpnosti, pri kateri je sodelovalo 23 svetovno znanih oblikovalcev. V sredo se bo dogajanje preselilo na Ljubljanski grad, kjer si bo mogoče ogledati dokumentarni film Pisma iz Bagdada Sabine Krayenbühl in Zeve Oelbaum o pustolovskem življenju vohunke. Projekciji bo sledil koncert sefardske glasbe v izvedbi izraelske pevke Sivan Goldman in Ronena Nissana z Dunaja, ki sestavljata zasedbo Duo Alma. Glasben bo tudi zaključek festivala v Ljubljani, ko bo nastopila akustična skupina Kontra-Kvartet, ki izvaja tradicionalno judovsko glasbo - klezmer.

V ponedeljek se festival, ki ga organizirata Mini teater in Judovski kulturni center, letos ob sodelovanju GT22 in Ustanove Fundacije Sonda ter gostiteljev Sinagoge Maribor, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Prve gimnazije v Mariboru, seli na Štajersko. Želijo namreč, da bi v naslednjih letih tudi na Štajerskem spodbujali k razmišljanju ter razpravam o strpnosti, izključevanju in sovraštvu do marginaliziranih skupin. V Mariboru bosta na ogled kratka filma Strah in Strah ostane, nemški film Sonita in Odprto morje. Gostili bodo Ilića in premierno prikazali predstavo v režiji Zorana Petroviča Ulica norcev.

