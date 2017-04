Z Vatileaksom razodete nečednosti Svetega sedeža bodo dobile svojo televizijsko serijo

Prihaja serija italijanske produkcije v angleškem jeziku

21. april 2017 ob 18:55

Rim - MMC RTV SLO

Obeta se snemanje serije, ki bo na male zaslone prinesla dogajanje, ki je z objavo zaupnih dokumentov iz Vatikana privedlo do afer Vatileaks.

Italijanska produkcijska hiša Leone Film Group je namreč pridobila pravice za knjige, ki jih je objavil italijanski preiskovalni novinar Gianluigi Nuzzi, v katerih je razkril finančno korupcijo in nebrzdano trošenje na Svetem sedežu. Nuzzi je zaupne dokumente, ki so povzročili prvo afero, dobil od vatikanskega vira - njihova posebnost pa je v tem, da gre za papirje, namenjene papežu osebno. To pomeni, da so bili prav vsi brez izjeme na papeževi pisalni mizi, v rokah Benedikta XVI. in njegovih osebnih tajnikov.

Štiri leta kasneje še eno curljanje

Vatileaks 2 je sledil leta 2016, se pravi štiri leta po izbruhu prve afere. Tudi takrat Nuzziju niso sodili, so pa Paola Gabrieleja, butlerja tedanjega papeža in glavnega informatorja v aferi, obsodili na 18 mesecev zapora, a ga je potem po treh mesecih hišnega pripora papež pomilostil.

Dogajanje v seriji, ki jo bodo posneli v angleškem jeziku, se bo med drugim opiralo na Nuzzijevi knjigi Zaupni dokumenti Benedikta XVI. (ta je v slovenskem jeziku izšla v prevodu Nevenke Trohe) in Merchants in the Temple (slov. Trgovci v svetišču).

Prva knjiga je pravzaprav komentiran katalog zaupnih dokumentov, ki so pricurljali v javnost in razgalili neodgovorno sprejemanje mnogoterih odločitev na Svetem sedežu. Objava knjige je sprožila izbruh afere, ki so jo mediji poimenovali Vatileaks. Mnogi so mnenja, da je to razkritje tudi povzročilo, da se je Benedikt XVI. umaknil kot poglavar Rimskokatoliške cerkve in s tem postal eden redkih papežev, ki so sestopili s položaja - prej zadnji je to storil leta 1415.

Druga knjiga pa temelji na zaupnih informacijah, vključno s tajnimi vatikanskimi dokumenti in transkripcijami opominov papeža Frančiška, v katerih piše o pomanjkanju finančnega nadzora na Svetem sedežu – knjiga pa razkriva tudi, kdo so vse od njegovega imenovanja dalje Frančiškovi pravi sovražniki. Sicer pa je v slovenščini na voljo tudi knjiga Vatikan, d. d. v prevodu Mateja Venierja, za katero je spremno besedo napisala novinarka RTV Slovenija Mojca Širok.

Sodelovanje avtorja knjig pri seriji

Iz Leone Film Group so sporočili še, da bo Gianluigi Nuzzi sodeloval pri snovanju serije z ameriškim scenaristom, odločitvi glede režiserja in izvršnega producenta pa še nista sprejeti. "Dogajanje v seriji se bo začelo z vsebino knjige Merchants in the Temple, ko je Vatikan najel več skupin strokovnjakov za izvajanje notranjih preiskav in revizij za papeža," je po poročanju Varietyja povedala Raffaella Leone, generalna direktorica Leone Film Group.

Tako bo v nasprotju s serijo Mladi papež Paola Sorrentina, v kateri naslovni lik fiktivnega konservativnega ameriškega papeža upodablja Jude Law, ta "serija, ki bo temeljila na dejstvih, predstavila tisto, kar je v dokumentih, o katerih je pisal Nuzzi," je še povedala Raffaella Leone, pravzaprav hči mojstra špagetivesternov Sergia Leoneja, ki je dotično produkcijsko hišo ustanovil leta 1989.

P. G.